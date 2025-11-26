Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

O neštěstí informoval web Novinky.cz. Tragédie se stala 17. listopadu dopoledne. Potápěč podle policejní mluvčí Ivany Skoupilové prováděl prohlídku turbíny, na které byla závada. Při práci ale kvůli silným vodním vírům v technologii uvázl.
„Bez pomoci nebylo možné se ze zařízení dostat ven, u sebe měl jen omezené množství vzduchu,“ dodala mluvčí. Během zásahu šlo podle ní především o čas.
Šlo o zkušeného potápěče, který měl za sebou mnoho ponorů například v Hranické propasti na Přerovsku, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě.
Jeden z potápěčské skupiny hasičů se po příjezdu ihned vydal pod vodu, aby muže vyhledal a poskytl mu okamžitou pomoc. I přes rychlý a rizikový zásah byl však potápěč nalezen uvnitř elektrárny bez známek života.
Vodní elektrárna v Řimicích je technická památka postavená ve funkcionalistickém stylu v roce 1923. Nachází se na levém břehu přívodního kanálu řeky Moravy.
V roce 1981 byly hala strojovny, pevný jez s propustí pro velké vody, náhon se třemi stavidly a odpadní kanál zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.