Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a rizikový zásah byl nalezen bez známek života. Okolnosti prověřují policisté.
O neštěstí informoval web Novinky.cz. Tragédie se stala 17. listopadu dopoledne. Potápěč podle policejní mluvčí Ivany Skoupilové prováděl prohlídku turbíny, na které byla závada. Při práci ale kvůli silným vodním vírům v technologii uvázl.

„Bez pomoci nebylo možné se ze zařízení dostat ven, u sebe měl jen omezené množství vzduchu,“ dodala mluvčí. Během zásahu šlo podle ní především o čas.

Šlo o zkušeného potápěče, který měl za sebou mnoho ponorů například v Hranické propasti na Přerovsku, která je nejhlubší zatopenou propastí na světě.

V zatopeném lomu na Bruntálsku se nevynořil potápěč, vytáhli jej mrtvého

Jeden z potápěčské skupiny hasičů se po příjezdu ihned vydal pod vodu, aby muže vyhledal a poskytl mu okamžitou pomoc. I přes rychlý a rizikový zásah byl však potápěč nalezen uvnitř elektrárny bez známek života.

Vodní elektrárna v Řimicích je technická památka postavená ve funkcionalistickém stylu v roce 1923. Nachází se na levém břehu přívodního kanálu řeky Moravy.

V roce 1981 byly hala strojovny, pevný jez s propustí pro velké vody, náhon se třemi stavidly a odpadní kanál zapsány do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

26. listopadu 2025

Staroměstské náměstí

