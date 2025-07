Opakování takové situace chce zabránit město Jeseník novým informačním systémem, v oblasti se řeší i pořízení vysílaček nebo satelitních telefonů.

„Je to krok ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. Vznikne zde moderní varovný a informační systém, jenž bude schopen rychle a efektivně upozornit na blížící se nebezpečí bez ohledu na okolnosti. Od přírodních živlů po jiné mimořádné události,“ sdělila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).

„Události posledních let, zejména loňské povodně, nám jasně ukázaly, jak zásadní roli hrají rychlé, spolehlivé a srozumitelné informace. Při záplavách jsme čelili výpadkům elektřiny, nefunkčnímu mobilnímu signálu i složité komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného systému,“ popsala. starostka.

„Zprávy se měnily tak rychle, že jsme je například přes plakátovací plochy nestačili předávat,“ shrnula.

Hlášení zvládne i mobil

V centrální části Jeseníku bude instalováno pět moderních elektronických sirén s mimořádným akustickým dosahem až 120 decibelů. Místní části pak doplní 67 bezdrátových hlásičů, které umožní šířit hlasové zprávy v digitální kvalitě.

„Hlášení bude možné ovládat i prostřednictvím veřejné telefonní sítě nebo mobilního telefonu. Výpadek elektřiny provoz neohrozí, protože systém bude zálohován elektrocentrálou,“ nastínila Blišťanová.

Pro umístění centrálního vysílače vybrala radnice budovu městského úřadu (IPOS), jež se nachází na svahu a nemůže tak být velkou vodou ohrožena. Během prázdnin bude dokončena dokumentace pro výběrové řízení, montážní práce chce město zahájit nejlépe už v září. Na projekt může čerpat dotaci od ministerstva životního prostředí.

„Občané by měli mít k dispozici přesné a aktuální informace o hrozícím nebezpečí, dostupných evakuačních trasách, zasažených oblastech i možnostech pomoci,“ uvádí ministerstvo.

Kraj jedná o záložních zdrojích pro vysílače mobilních sítí

Zatímco integrovaný záchranný systém je řízen z úrovně kraje, krizové komunikační kanály hejtmanství nezajišťuje. Přitom informační kanály při povodni na Jesenicku jednoznačně selhaly.

„Koordinace s krajem by byla užitečná. Nyní je řešení systémů v působnosti obcí a každá to má jinak, každé zastupitelstvo volí jiný způsob, jak by měly informační kanály fungovat,“ podotkl krajský povodňový koordinátor a starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO).

Hejtmanství se podle něj zabývá alespoň tím, jak zabránit výpadkům mobilních sítí, jež v září při povodni přestaly fungovat. Celé údolí řeky Bělé bylo totiž odříznuto od elektřiny a vysílače přišly o zdroj energie.

„Kraj se snaží jednat s operátory, zda to řešit záložními zdroji, jako jsou generátory, či baterie. V případě poškození vysílače je ve hře i pomoc dronů, jež by mobilní signál zajišťovaly,“ vysvětlil Adámek.

Variantou jsou tlačené zprávy

Pokud při krizové situaci budou lidem fungovat mobily, vidí jako užitečné takzvané tlačené SMS zprávy, což je nový systém spravovaný ministerstvem vnitra.

„Zprávu dostanou všichni majitelé mobilních telefonů v okruhu deseti kilometrů. Tohle je z úrovně státu dobrá cesta ke zlepšení informovanosti při živelních pohromách,“ vyzdvihl Adámek. Podle něj stojí za úvahu debatovat i o jednoduchých vysílačkách.

„V Šumperku jsme jimi vybaveni. Osvědčily se už při povodni v roce 1997, loni naštěstí nebyly ve městě potřeba. Jejich funkčnost udržujeme pravidelnými relacemi, takže jsme připraveni je kdykoli použít.

Celoměstský „vysílačkový“ systém má stejně jako svůj vlastní na starosti městská policie.

Staré dobré vysílačky

„Vysílačky jsou nenahraditelné. Jednoduché, snadno obsluhovatelné a nezávislé na dodávce elektřiny, přitom vysoce účinné,“ vyjmenoval výhody šéf strážníků Martin Pelnář.

Město navíc před nedávnem pořídilo retranslační stanici, jež významně prodloužila dosah.

„Teď jsme schopni komunikovat na vzdálenost až desítek kilometrů. Tento vysílačkový systém by se v případě rozšíření napříč regionem dal použít i celokrajsky,“ míní Pelnář.

Úvahy o větším využití tohoto komunikačního nástroje potvrzuje rovněž starosta Bělé pod Pradědem Radomír Neugebauer. Obec při loňské povodni patřila k nejpostiženějším na Jesenicku.

„Několik vysílaček mají naši dobrovolní hasiči pro dorozumívání se při zásazích. Uvažujeme o dokoupení dalších, abychom pokryli celou obec, která je poměrně rozsáhlá,“ sdělil.

Pomohou i satelitní telefony?

Podle něj by se měla otevřít i otázka satelitních telefonů, jež na rozdíl od mobilů nejsou závislé na dodávce elektřiny v místě živelní katastrofy.

„Loni je přivezla armáda bohužel až ve chvíli, kdy už se rozjely mobily. Nemyslím, že by bylo užitečné, aby si každá vesnice na Jesenicku pořizovala satelitní telefon, protože provoz je poměrně nákladný. Cesta je, kdyby je armáda v případě krizové situace v nějaké oblasti operativně zapůjčila. To by nemuselo být až tak složité,“ nastínil starosta Bělé.