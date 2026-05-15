Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Autor: ČTK, iDNES.cz
  18:32aktualizováno  18:32
Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi v pátek kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po katastrofálních záplavách brzdí obnovu obcí. Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů, plánované investice činí 1,9 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle starostů zdlouhavé, stejně tak povolovací procesy a výběrová řízení na stavební firmy.
Následky povodní v Jeseníku. (18. září 2024)

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) řekla, že tempo obnovy zaplavených částí města výrazně zpomaluje složitá příprava projektové dokumentace, administrativně náročná a zdlouhavá výběrová řízení, omezené kapacity projektantů a stavebních firem či nutnost koordinace s dalšími stavbami a správci sítí.

Investice do obnovy infrastruktury zaplavených obcí komplikuje i roztříštěnost dotačních programů, které spravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), ministerstvo zemědělství, Státní fond životního prostředí či Národní sportovní agentura.

„Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily dotační tituly tak, aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a kdyby finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu přípravy (projektů), protože i ta nás stojí velké peníze. Pomohlo by nám, kdyby nám byly poskytnuty kapacity projektantů nebo dopravních inženýrů. Tedy vše, co může urychlit administrativní proces,“ uvedla Blišťanová.

Starosta České Vsi Petr Mudra (nez.) upozornil, že po skončení stavu nebezpečí, který umožnil rychlejší likvidaci následků povodní, musely obce předfinancovat další dotované akce z vlastních zdrojů.

Česká Ves s 2500 obyvateli už takto investovala 150 milionů korun, což omezilo její další investiční aktivity. Obec musí zpracovat žádosti o dotace, aby na povodňové projekty získala přislíbené dotace z programu Živel 1. Podle starosty je to administrativně i časově náročný proces. Další průtahy podle Mudry vznikají kvůli zdlouhavému vyřizování stavebních povolení, což souvisí se zahlcením stavebních úřadů. „Tato procedura trvá někdy i dva roky,“ podotkl.

V České Vsi zatím nebyla dokončena rekonstrukce zaplavené školy a zničených mostů. Obec bude muset do konce srpna vrátit obytné moduly, které sloužily jako provizorní škola. „Přitom víme, že ještě minimálně rok je budeme potřebovat. Takže znovu intenzivně jednáme s MMR o tom, aby se ty termíny prodloužily,“ podotkl Mudra.

Nedaleké Mikulovice se musely vlastními silami pustit do rekonstrukce poškozené kanalizace, práce podle starosty Romana Šťastného (STAN) brzdí zdlouhavé výběrové řízení na stavební firmu. Komplikovaná je také obnova zničených lávek a mostů. „Pokud nemáme vyjádření Povodí Odry, protože oni ještě nemají zpracovaný projekt, tak nás to opět brzdí,“ upozornil.

Povodně 2024

