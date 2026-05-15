Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) řekla, že tempo obnovy zaplavených částí města výrazně zpomaluje složitá příprava projektové dokumentace, administrativně náročná a zdlouhavá výběrová řízení, omezené kapacity projektantů a stavebních firem či nutnost koordinace s dalšími stavbami a správci sítí.
Investice do obnovy infrastruktury zaplavených obcí komplikuje i roztříštěnost dotačních programů, které spravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), ministerstvo zemědělství, Státní fond životního prostředí či Národní sportovní agentura.
„Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily dotační tituly tak, aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a kdyby finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu přípravy (projektů), protože i ta nás stojí velké peníze. Pomohlo by nám, kdyby nám byly poskytnuty kapacity projektantů nebo dopravních inženýrů. Tedy vše, co může urychlit administrativní proces,“ uvedla Blišťanová.
Povodně na Jesenicku vystřídala záplava byrokracie, opravy spí
Starosta České Vsi Petr Mudra (nez.) upozornil, že po skončení stavu nebezpečí, který umožnil rychlejší likvidaci následků povodní, musely obce předfinancovat další dotované akce z vlastních zdrojů.
Česká Ves s 2500 obyvateli už takto investovala 150 milionů korun, což omezilo její další investiční aktivity. Obec musí zpracovat žádosti o dotace, aby na povodňové projekty získala přislíbené dotace z programu Živel 1. Podle starosty je to administrativně i časově náročný proces. Další průtahy podle Mudry vznikají kvůli zdlouhavému vyřizování stavebních povolení, což souvisí se zahlcením stavebních úřadů. „Tato procedura trvá někdy i dva roky,“ podotkl.
Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání
V České Vsi zatím nebyla dokončena rekonstrukce zaplavené školy a zničených mostů. Obec bude muset do konce srpna vrátit obytné moduly, které sloužily jako provizorní škola. „Přitom víme, že ještě minimálně rok je budeme potřebovat. Takže znovu intenzivně jednáme s MMR o tom, aby se ty termíny prodloužily,“ podotkl Mudra.
Nedaleké Mikulovice se musely vlastními silami pustit do rekonstrukce poškozené kanalizace, práce podle starosty Romana Šťastného (STAN) brzdí zdlouhavé výběrové řízení na stavební firmu. Komplikovaná je také obnova zničených lávek a mostů. „Pokud nemáme vyjádření Povodí Odry, protože oni ještě nemají zpracovaný projekt, tak nás to opět brzdí,“ upozornil.
15. října 2024