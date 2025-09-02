Návrat vlaků. Zbývající povodněmi poničené tratě na Jesenicku zprovozní v prosinci

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:02aktualizováno  18:02
V závěru letošního roku se vlaky vrátí na poslední dva úseky železničních tratí na Jesenicku, které loni v polovině září poškodily ničivé povodně. Od té doby tam náhradní dopravu cestujících zajišťují autobusy. Provoz na trati z Písečné do Mikulovic i na železnici ze stanice Lipová-lázně do Javorníka železničáři obnoví 14. prosince se začátkem platnosti nového jízdního řádu.
Živel zpustošil trať Slezského Semmeringu, dělníkům potrvá dlouhé měsíce, než...

Živel zpustošil trať Slezského Semmeringu, dělníkům potrvá dlouhé měsíce, než ji dají do pořádku. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Živel zpustošil trať Slezského Semmeringu, dělníkům potrvá dlouhé měsíce, než...
Dělníci už zahájili opravu tratě Semmering.
Poničená trať Slezského Semmeringu.
Poničená trať Slezského Semmeringu.
8 fotografií

Dokončovací stavební práce na opravě těchto tratí budou pokračovat ještě v prvním pololetí příštího roku. „Začátkem srpna se po průzkumu, vyprojektování a výběru zhotovitele rozběhly práce na sanaci sesuvu a obnově trati na úseku mezi stanicemi Písečná a Mikulovice,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Slezský Semmering v troskách. Železniční trať utrpěla při nedávných záplavách

„Realizaci zajišťuje společnost Hroší stavby Morava a podle uzavřené smlouvy by měla stát 108,5 milionu korun bez DPH. Úsek bude zprovozněn tak, aby na něj 14. prosince mohly s platností nového jízdního řádu opět vyjet vlaky,“ informoval Gavenda.

Řeku vrátili do koryta

Stavbaři začali opravovat také úsek mezi stanicemi Vápenná a Javorník. Mezi Vápennou a Velkou Kraší bylo po povodních nejprve potřeba vrátit řeku Vidnávku do původního koryta. Obnovu trati má na starost sdružení firem Tomi-Remont a Hroší stavby Morava, oprava má stát 437,7 milionu korun bez DPH.

„Také celá trať z Lipové-lázní do Javorníka má být s platností nového jízdního řádu zase v provozu,“ ujistil Gavenda. Tyto dvě železniční tratě jsou v kraji posledními úseky, kde provoz narušily loňské povodně.

Poničená trať Slezského Semmeringu.

Zářijové záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji. Vlaky na podzim nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku.

„Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun, přesný účet bude známý po dokončení všech zbývajících oprav,“ shrnul Gavenda.

VIDEO: Hasiči na Jesenicku odklízejí škody i vyprošťovacím jeřábem a tankem

V kraji v polovině loňského září zasáhly záplavy spolu s Jesenickem také část Šumperska a Olomoucka, nicméně na Jesenicku způsobily katastrofální škody. Zasáhly rozsáhlý pás kolem řeky Bělé od Bělé pod Pradědem přes Jeseník, Českou Ves, Mikulovice a Písečnou a řadu obcí kolem toků Vidnávka a Staříč. Záplavy poničily infrastrukturu včetně silnic a mostů.

19. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na brněnský krajský soud

Stížnost Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou, dnes dorazila na brněnský krajský soud. ČTK o tom informovala mluvčí...

2. září 2025  18:11,  aktualizováno  18:11

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Krajský soud v Plzni dnes změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne...

2. září 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Praha 1 reaguje na nárůst výskytu žloutenky typu A: veřejný mobiliář projde mimořádnou očistou

Rada městské části Praha 1 přijala důležité opatření v reakci na nárůst případů virové hepatitidy typu A. Nemoc, přezdívaná také jako „žloutenka špinavých rukou“, se vyskytuje zejména mezi osobami...

2. září 2025  19:22

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.

2. září 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfortní život ve městě se skrývá pod pojmem 15 minut. Toho ale v Praze dosáhne jen málo obyvatel

Traduje se, že pokud chcete žít co možná nejkomfortněji, měli byste se umět dostat chůzí, případně pomocí jízdního kola či MHD, ke všem nezbytným cílům ve svém městě do patnácti minut. Kromě práce a...

2. září 2025  19:09

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

2. září 2025  19:02

Ostravský krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajský soud v Ostravě zamítl respektive odmítl všech pět návrhů na zrušení kandidátních listin Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  17:23,  aktualizováno  17:23

Jihočeské památky navštívilo o prázdninách o skoro 16.000 lidí víc než loni

Jihočeské památky o letošních prázdnin navštívilo 360.297 lidí, meziročně o 15.862 návštěvníků více. Nejvíce turistů přišlo na zámek Hluboká nad Vltavou,...

2. září 2025  17:19,  aktualizováno  17:19

Spolek pro záchranu historických autobusů zachránil poslední vyrobenou Karosu B 961E.1970, ale ta bohužel kvůli vandalismu bude dlouhodobě odstavena, snad ne definitivně vyřazena z provozu.

vydáno 2. září 2025  18:43

Další krajské soudy zamítly návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové dnes zamítly jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá...

2. září 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Vinařství má v hlavním městě dávnou tradici. Praha se může pochlubit téměř dvěma desítkami vinohradů

Spolu s Mělníkem byla Praha mezi prvními místy, kde císař Karel IV. kázal vysazovat vinnou révu, kterou dopravil do Čech z Francie. Tolik vinic v hlavním městě je? Kdy císař Karel IV. nakázal osázet...

2. září 2025  18:29

Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které...

2. září 2025  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.