Olomoucká radnice zkraje února zveřejnila aktualizovanou mapu záplavového území. Vychází z nových hydrotechnických výpočtů a počítá už s protipovodňovými opatřeními, která město v posledních letech vybudovalo. Ukazuje, kam by se při dvacetileté vodě mohla Morava rozlít.
Zatímco historické jádro by podle modelu mělo zůstat při tomto typu povodně chráněné, větší pozornost si zaslouží okrajové části. Řeka by se mohla výrazněji rozlévat především v místech, kudy do Olomouce přitéká.
Nový model navazuje na podklady z roku 2023, které vznikly pro architektonickou soutěž třetí etapy protipovodňové ochrany. Odborníci mapu rozšířili až po jez v Hynkově, kde se řeka větví na hlavní koryto a rameno Mlýnského potoka. Díky tomu mohou podrobněji sledovat proudění vody a lépe odhadnout rizika v širším území.
„Protipovodňová ochrana je pro Olomouc dlouhodobou prioritou. Díky novému modelu máme nástroj, který pomůže odborníkům i obyvatelům lépe se orientovat v možných dopadech povodní,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová.
Model poslouží i při přípravě dalších opatření v městských částech Chomoutov, Lazce, Hejčín, Černovír nebo Klášterní Hradisko. Vyšší riziko model ukazuje právě v těchto částech. Naopak úpravy spodního toku Moravy nově chrání větší část Nemilan a Nových Sadů.
„Jde o data s výrazně vyšší přesností, která odpovídají současné úrovni ochrany města,“ uvedl vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Lidé si podle něj mohou na webu ověřit, zda jejich nemovitost leží v ohroženém území.
Radnice zároveň upozorňuje, že závazné vymezení záplavového území stanovuje krajský úřad ve správním řízení. Zveřejněná mapa proto slouží jen jako podrobnější informační podklad.
14. listopadu 2025