Zvířata jsme odvezli, jinak by asi nepřežila. Teď už se jen modlíme, zní z Jeseníků

Třetího povodňového stupně dosáhla v regionu Bělá v Mikulovicích, Vidnavka ve Vidnavě, Černý potok ve Velké Kraši, Stříbrný potok v Žulové, Třebůvka v Lošticích a Romže v Polkovicích.

„V souvislosti s počasím od čtvrtka evidujeme již 400 zásahů. Nyní je v terénu zhruba 40 jednotek, což představuje kolem 150 hasičů. Nejvíce zásahů máme na Jesenicku, asi 20, a to v obcích podél toku Bělé a Vidnávky – v Mikulovicích, Písečné, Bělé pod Pradědem, Jeseníku, Žulové a jejich místních částech,“ uvedla v půl sedmé ráno mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Hasiči podle ní především vytahují naplaveniny z koryt řek a čistí propustky, aby voda mohla v korytech odtékat. Na některých místech pak také čerpají laguny tam, kde by mohly ohrozit domy.

„V Mikulovicích a České Vsi se již vylila Bělá z koryta, spolupracujeme s policií na uzavření částí silnic. Kolem jedné části jsme vystavěli hráz z pytlů s pískem. Na místo byly vyslány odřady z územních odborů se čluny pro záchranu a evakuaci osob, jde o 60 profesionálních a dobrovolných hasičů,“ nastínila Balážová.

Došlo už i na první evakuaci

V noci byli podle ní evakuováni dva obyvatelé Jeseníku, kterým voda ohrožovala domov, nyní jsou ubytováni na tamní střední průmyslové škole. Povolána byla na sever regionu i těžká technika ze záchranného útvaru a od Správy železnic, například drapáky.

„Prosíme obyvatele území, aby byli obezřetní a nechodili monitorovat stav toku, může jim hrozit nebezpečí. Zároveň žádáme všechny, aby spolupracovali se složkami IZS a uposlechli jejich rozkazy, především v případě evakuace. Život je důležitější než majetek,“ podotkla mluvčí.

Například Helena Dunová se v sobotu nad ránem přišla podívat, jak ulici v Mikulovicích na Jesenicku zaplavuje voda. „Udělali jsme všechno, co šlo, ale teď už je to mimo nás. Přestěhovali jsme k synům a známým všechna zvířata. Slepice, králíky, perličky, kačeny i ovce. Teď se jen modlíme, aby nám voda nevtrhla do baráku,“ shrnula.

Také jeden z obyvatel České Vsi na poslední chvíli odvážel slepice z domu, který ohrožuje voda. „Mám jich čtyřicet a vezu je ke známým. Jinak by asi nepřežily,“ vysvětlil.

Prostějovská povodňová komise ráno rozhodla o vybudování bariér z pytlů s pískem v místní části Vrahovice, kterou protéká říčka Romže. Ta dosáhla v sousedních Držovicích třetího povodňového stupně.

„Žádáme proto občany z ulic Mikoláše Alše, Petra Jilemnického, Husitská, Jano Köhlera a Jaroslava Křičky a oblastí v blízkosti toku Romže a Valové, aby odstavili z blízkosti toků svá vozidla,“ uvedlo město na svém facebookovém profilu.

V Litovli finišují ochranná opatření

V Litovli na Olomoucku, kterou protéká šest ramen řeky Moravy a je přezdívaná Hanácké Benátky, očekávají vyhlášení třetího povodňového stupně v odpoledních až večerních hodinách. Mezi obyvateli panuje napětí, zoufale ještě na poslední chvíli shánějí pytle s pískem.

„Nemá někdo? Všude je vyprodáno,“ napsala ráno na facebooku skupiny Litovel jedna z místních obyvatelek.

Starosta Viktor Kohout informoval, že dnes od 9 do 12 hodin si lidé mohou přijít na ulici Příčnou, kde je složeno 60 tun písku.

„Ti, kdo mají vlastní pytle, ať si je přinesou a mohou si písek nabrat. Ti, co pytle nemají, ať přijdou také, nějakou zásobu máme a čtyři až pět pytlů na každého by mohlo město poskytnout,“ uvedl starosta.

Zdůraznil nicméně, že pytle jsou určeny hlavně na zabezpečení příbytků a ne zahrádek a rekreačních objektů.

Klíčová pro město není jen řeka Morava v Moravičanech, jejíž vzestup by v nastávajících hodinách měl dosáhnout stavu extrémního ohrožení, ale také Třebůvka v Lošticích, která už překročila druhý povodňový stupeň.

„Litovel v tomto nemá moc lehkou pozici, jsme na rovině a vyhnout se škodám je prakticky nemožné,“ povzdechl si starosta. Lidem popřál pevné nervy.