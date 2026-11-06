Povolební jednání v Prostějově zatím neskončilo podpisem koaliční smlouvy

Povolební jednání v Prostějově tři dny před ustavujícím zasedáním zastupitelstva zatím nevyústila v podpis koaliční smlouvy. Vítězné Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) dál jedná s Prostějovskými demokraty (ODS a nezávislé osobnosti) o podobě smlouvy. Pokud se oba subjekty dohodnou, chce uskupení Na rovinu! do jednání o chystané koalici přibrat také uskupení Prostějov 2:0 (Piráti a nezávislí). Na sociálních sítích o tom dnes informovala lídryně Na rovinu! Jana Jílková. V předchozích čtyřech letech v Prostějově vládlo ANO s ODS a hnutím PéVéčko.
Ustavující zastupitelstvo Prostějova je svoláno na pondělních 10:00. V 35členném zastupitelstvu by dvojkoalice Na rovinu! a Prostějovských demokratů měla 18 mandátů, trojkoalice s Prostějovem 2:0 by disponovala 19 křesly. Na rovinu! vyzvalo Prostějovské demokraty k jednání v sobotu 10. října krátce po oznámení výsledků voleb. Prostějovští demokraté zároveň jednali i s ANO, které bylo druhé. Minulý týden oznámili, že ukončili rozhovory s ANO a o vytvoření koalice budou jednat jen s volebním blokem Na rovinu!.
V neděli zástupci Na rovinu! a Prostějovských demokratů podepsali memorandum o přípravě koaliční smlouvy, její finální verzi zatím neoznámili. "Jednání s Prostějovskými demokraty je o hledání kompromisu, ale máme i limity, za které nepůjdeme. I když jsme s 13 mandáty nejpočetnější zastupitelský klub, je jasné, že i koaliční partner, který měl pět mandátů, chce plnit svůj volební program. Spokojenost musí být pokud možno na obou stranách," uvedla Jílková.
Svoji roli při povolebním jednání s Prostějovskými demokraty podle ní sehrálo i to, že politické strany, které spolu nyní mají vytvořit koalici, stály v uplynulých osmi letech na opačných stranách. ODS byla součástí radniční koalice, zastupitelé Na rovinu! seděli v opozičních lavicích.
Na rovinu! počítá s uskupením Prostějov 2:0 jako dalším koaličním partnerem. "Nejprve se však musíme dohodnout s Prostějovskými demokraty a teprve až najdeme shodu, budeme pokračovat v širším jednání. Jak rychle dojde ke společné dohodě, nelze dopředu předvídat," podotkla Jílková. ČTK se dnes nepodařilo získat stanovisko lídryně Prostějovských demokratů Milady Sokolové (ODS).
Pondělní zastupitelstvo má na programu volbu nového vedení Prostějova. Pokud ho zastupitelé nezvolí, povede město do dalšího jednání zastupitelstva současná rada složená z ANO, ODS a PéVéčka. "To by fakticky znamenalo prodloužení funkčního období současné rady. Rada by v nastaveném funkčním období mohla činit kroky, které mohou být nevratné. Na tom opravdu Na rovinu! nemá zájem. Věříme, že se dohodneme," uvedla Jílková.
Dosud opoziční uskupení Na rovinu! získalo letos v zastupitelstvu Prostějova 13 mandátů, ve srovnání s rokem 2022 si polepšilo o sedm zastupitelů. Druhé skončilo ANO s 11 zastupiteli, v roce 2022 jich získalo 14. Třetí Prostějovští demokraté mají pět zastupitelů. Čtvrté PéVéčko disponuje třemi mandáty, dva zastupitele má pátá SPD a jednoho Prostějov 2:0.