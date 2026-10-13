Povolební vyjednávání v Prostějově vedou uskupení Na rovinu! a ANO, bez posunu

Zatím bez výrazného posunu jsou povolební jednání v Prostějově, kde se novou radniční koalici snaží sestavit vítězné uskupení Na rovinu! a také druhé hnutí ANO. Vyplývá to z vyjádření lídryně Na rovinu! Jany Jílkové a jedničky na kandidátce ODS Milady Sokolové. V uplynulých čtyřech letech v Prostějově s 43.000 obyvateli vládly ANO spolu s ODS a hnutím PéVéčko.
Dosud opoziční uskupení Na rovinu! letos získalo v pětatřicetičlenném zastupitelstvu Prostějova 13 mandátů, ve srovnání s rokem 2022 si polepšilo o sedm mandátů. Druhé skončilo ANO s 11 zastupiteli. V roce 2022 jich získalo 14. Třetí ODS, která sestavila kandidátku Prostějovští demokraté, bude mít pět zastupitelů. Čtvrté hnutí PéVéčko disponuje třemi mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD a jednoho uskupení Prostějov 2:0.
Na rovinu! (STAN, TOP 09 a Zelení) by spolu s ODS mělo v novém zastupitelstvu 18 křesel. Dosavadní koalice ANO, ODS a hnutí PéVéčko získala v novém zastupitelstvu dohromady 19 mandátů, měla by tedy také většinu. ODS tak může být v obou případech rozhodujícím partnerem pro vznik většinové koalice.
Vyjednávací tým Na rovinu! se v pondělí večer sešel se zástupci ODS. "V celé řadě programových bodů jsme se shodli," uvedla Jílková, podle které budou jednání s občanskými demokraty pokračovat. Stejně se v rozhovoru pro ČTK vyjádřila Sokolová. ODS ale podle ní souběžně jedná i s ANO. Dnes povolební jednání naplánována nejsou.
Podle senátora a dosavadního primátora Prostějova Františka Jury, který stál v čele kandidátky ANO, by dosavadní radniční koalice ANO, ODS a PéVéčka mohla pokračovat. "Čekáme na případné požadavky," řekl České televizi Jura, podle kterého se při povolebních jednáních dosud řešily především programové priority.
Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrálo hnutí ANO, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu tehdy získalo 14 mandátů. Druhé skončilo hnutí Na rovinu! se šesti mandáty. Třetí SPD mělo také šest zastupitelů a čtvrtá ODS pět mandátů. Tři zastupitele získalo Pévéčko, Česká pirátská strana jednoho.