Požár dálkový autobus zachvátil na 17. kilometru dálnice u Vranovic - Kelčic. Při zásahu záchranných složek byla dálnice nejprve uzavřena v obou směrech, poté zůstával uzavřen tah na Vyškov. Zhruba od 15:00 je místo průjezdné jedním pruhem, doplnilo Ředitelství silnic a dálnic.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. „Po příjezdu jednotek byl celý autobus v plamenech. Všechny osoby byly ještě před naším příjezdem evakuovány, vše se obešlo bez zranění,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Běhal.
Pro evakuované jel z Olomouce náhradní autobus. „Nyní by měli být cestující v náhradním autobuse na cestě do cílové stanice. Zůstaneme s nimi v kontaktu a budeme s nimi řešit náhradu škody. Bylo to dost rychlé a zavazadla v zavazadlovém prostoru shořela,“ řekl mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.
Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun,“ doplnil mluvčí hasičů.