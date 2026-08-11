Ve shořelé kůlně v Hranicích našli lidské tělo, kriminalisté nařídili pitvu

Při tragickém požáru shořela kůlna v místní části Drahotuše. „Po příjezdu čtyř jednotek hasičů byla kůlna zcela zasažena požárem. Během průzkumu objektu jsme nalezli osobu bez známek života,“ informoval v úterý mluvčí krajských hasičů Petr Běhal.
„Zdali se jednalo o muže, který v chatce přespával nebo šlo o jinou osobu, zjišťují hraničtí kriminalisté. U zemřelého byla nařízena soudní pitva,“ dodal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Na místo byli povoláni také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz Moravskoslezského kraje včetně psovoda se služebním psem vycvičeným k vyhledávání akcelerantů hoření. „Prvotním ohledáním místa požáru nebylo zjištěno cizí zavinění. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti,“ ujistil Hejtman.
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„Za pomoci několika C proudů se nám podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomoci termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska,“ popsal zásah hasičů Běhal.
Příčina vzniku požáru a výše škody jsou nadále v šetření.