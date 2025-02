Obří požár cisteren s benzenem. Hasiči zůstanou do neděle, vlaky neprojedou týdny

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Nehoda se stala před polednem. Podle prvních informací došlo k roztržení vlaku a následnému vykolejení.

Požár doprovázely podle očitých svědků až dvacetimetrové plameny, hustý černý dým bylo vidět do dalekého okolí. Požár zasáhl v různé míře 15 z celkem 17 cisteren s benzenem, které lokomotiva vezla.

„Látka by měla být ve všech cisternách stejná, množství se bude upřesňovat, ale je to zhruba 60 tun v jedné cisterně. Neznamená to však, že všechno vyhoří nebo unikne,“ sdělila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

„Na místě zasahují hasiči Olomouckého kraje a Správy železnic,“ uvedl po poledni mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka. V 17:45 požár stále nebyl zcela pod kontrolou.

„Hasičům se však daří zamezit dalšímu šíření požáru. Dá se každopádně očekávat, že hašení potrvá minimálně do večera, je k tomu používána speciální pěna. Odklízení následků pak může trvat i dny, navíc došlo k poškození trolejí a možná i kolejí,“ podotkl.

Příčinu vykolejení a následného požáru cisteren vyšetřují odborníci. Důkladně se budou moci pustit do práce až poté, co bude požár uhašen. Mluvčí Kavka sdělil, že z místa požáru nejsou hlášena žádná zranění. „Bez zranění je i strojvedoucí,“ uvedl.

Hasiči rovněž uvedli, že informovali okolní obce prostřednictvím operačního střediska a obyvatelé dostali SMS s upozorněním, aby nevětrali a nezdržovali se venku. V ovzduší v okolí městyse zatím nebyly překročeny limity škodlivin, situaci monitoruje pojízdná laboratoř.

Balážová uvedla, že byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místě jsou hasiči ze tří krajů – 38 profesionálních a dobrovolných jednotek s 60 kusy techniky. Velitel zásahu si na místo události vyžádal posily i ze Slovenské republiky. Za Hasičský a záchranný sbor Slovenské republiky byla vyslána velkoobjemová cisterna a hasicí robot Colossus.

Velitel zásahu si k požáru vlaku s benzolem u Hustopečí nad Bečvou vyžádal od slovenských kolegů velkoobjemovou cisternu a hasicího robota Colossus.

Škody jsou podle Balážové předběžně odhadnuty na 125 milionů korun. Příčinu nehody a požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů spolu s kriminalisty a drážní inspekcí.

Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka byli o události informováni kromě jiných ministr dopravy a ministr vnitra.

„Dvě cisterny zůstaly na kolejovém svršku víceméně nepoškozeny, další tři zůstaly vykolejeny, ale na kolejovém svršku a už byly poškozené a hořely a dalších dvanáct vagónů se po výbuchu rozmetalo na kolejovém svršku a v okolí,“ popsal Vlček.

„Z hlediska taktiky jsme se rozhodli, že co půjde, necháme vyhořet. Abychom do jisté míry zabránili rozšíření zplodin hoření, provádí se skrápění požářiště z monitorových proudnic i ručních proudnic, ale použili jsme také vrtulník,“ dodal.

Na sobotu se plánuje přečerpání benzenu

Podle Vlčka se předpokládá, že nejpozději do ranních hodin vyhoří to, co má. Pak bude následovat další etapa s přečerpáním benzenu do nově přistavěných cisteren, to by mělo proběhnout v sobotu dopoledne.

„Uvidíme, jak to půjde. Řada cisteren, co byly na svršku, byly velmi destruovány. Pak nastoupí náš speciální záchranný útvar, který začne s odstraňováním zbytků vagonů z kolejového svršku. Pak teprve dojde k postupné obnově. Optimisticky předpokládám, že naše hlavní práce by měla skončit do neděle do večera,“ dodal generální ředitel.

Událostí se zabývají také policisté. „Místo jsme uzavřeli, zjišťujeme okolnosti,“ uvedli na síti X. Žádají občany, aby dbali pokynů policistů.

Na místě je také Česká inspekce životního prostředí. „Situaci monitorujeme a jsme připraveni poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost. Žádné další bližší informace ale v tuto chvíli nemám,“ řekla po 16. hodině mluvčí Miriam Loužecká.

Hasiči na místo povolali také odbor životního prostředí, vodoprávní úřad a Povodí Moravy. Jejich pracovníci by měli posoudit dopad události na životní prostředí a rozhodnout o tom, jakým způsobem se provede dekontaminace půdy.

Vlak vezl benzen vyrobený v chemičce DEZA, která sídlí ve Valašském Meziříčí a patří do koncernu Agrofert.

V Hustopečích byli bez elektřiny

Kvůli požáru trafostanice byly celé Hustopeče zhruba dvě a půl hodiny bez elektřiny. Úřad městyse obyvatelům doporučil nevětrat.

Podle zjištění iDNES.cz je zákaz vycházení a otevírání oken vyhlášen nejméně do večera například i v dětské léčebně ve zhruba patnáct kilometrů vzdálených Teplicích nad Bečvou.

V úseku mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí byl kvůli požáru zastaven provoz vlaků. Vlaky buď nahrazuje autobusová doprava, nebo jedou odklonem. Bližší informace najdou cestující na webu ČD zde. Mluvčí drážních hasičů Kavka k tomu uvedl, že obnovení provozu se očekává za několik týdnů.

Co je benzen

Benzen je čirá, zdraví škodlivá a hořlavá kapalina. Vzniká při koksování. Dříve se látka využívala jako složka palivových směsí pro spalovací motory.

Benzen nebo také benzol unikl z poškozené cisterny nákladního vlaku také v lednu 2017 ve Studénce na Novojičínsku, tehdy však nevzplanul. Zastavil však na hodinu a půl dopravu na hlavní železniční trati spojující Ostravu a Prahu.