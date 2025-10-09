Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se podařilo zachránit koně, kterého odvedli do bezpečí.
Požár hospodářské budovy v Dolanech na Olomoucku (8. října 2025)

foto: HZS Olomouckého kraje

Požár hospodářské budovy v Dolanech na Olomoucku (8. října 2025)
Požár hospodářské budovy v Dolanech na Olomoucku (8. října 2025)
Požár hospodářské budovy v Dolanech na Olomoucku (8. října 2025)
Požár hospodářské budovy v Dolanech na Olomoucku (8. října 2025)
„V Dolanech došlo k požáru hospodářské budovy. Při našem příjezdu hořel objekt v plném rozsahu. Nasadili jsme 5 útočných proudů. Na místo byla povolána výšková technika, velkokapacitní cisterna a protiplynový speciál,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Josef Koláček.

Při požáru zasahovali profesionální hasiči ze Šternberka a Olomouce a dobrovolní hasiči z Bohuňovic, Dolan a Jívové. Čerpací stanoviště si zřídili na místním rybníku. „Jedním proudem jsme ochlazovali i ohrožený sousední rodinný dům. Zasahovali jsme v dýchací technice,“ řekl Koláček.

Rozsáhlý požár třídírny plastu na Olomoucku způsobil škodu 19 milionů

Poté hasiči vynášeli materiál z budovy, místo prolévali vodou a vyhledávali skrytá ohniska termokamerou. „Z místa požáru jsme odjížděli kolem 23. hodiny,“ doplnil mluvčí.

Ve čtvrtek na místě pracuje vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu požáru. Výše škody je předběžně odhadnuta do jednoho milionu korun.

