Děsivé pondělní odpoledne prožili obyvatelé panelového domu v ulici Kostelecká v Prostějově. Ve sklepních prostorech domu vypukl požár, který si vyžádal zásah hasičů, zdravotníků i policie. Díky jejich rychlé práci se podařilo zabránit větším škodám a ochránit zdraví i životy obyvatel. Z domu bylo evakuováno celkem 52 lidí. Sedm z nich ošetřili zdravotníci.

„Na chodbě bylo plno kouře, takže jsme drželi dveře, aby se samy nezavíraly a alespoň trochu větralo. Někteří lidi v tu dobu pořád byli uvnitř a křičeli z oken a balkonů, že tam hoří a že uhoří, ať voláme hasiče,“ popisuje pro iDNES.cz svědek Karel Malý.

„Nebylo jasné, co kde hoří. Kouř byl ale úplně dole, takže to vypadalo na sklep,“ myslí si Malý.

Ve sklepě paneláku v Prostějově vypukl požár. Hasiči museli evakuovat přes padesát lidí.
Detail na ohořeniny ve sklepě prostějovského paneláku.
Hasiči museli z panelového domu v Prostějově evakuovat kvůli požáru ve sklepě přes 50 osob. Sedm osob bylo předáno do péče záchranářů.
Hasiči v Prostějově museli evakuovat obyvatele panelového domu za pomoci výškové techniky.
Obyvatelé z vyšších pater byli s pomocí výškové techniky bezpečně vyvedeni ven. Pro zajištění zázemí byl na místo přistaven také evakuační autobus z Olomouce.

„Odpoledne jsme leželi u televize a najednou manžel říká: Na chodbě někdo šíleně řve. Otevřeli jsme dveře a vyvalil se na nás šílený dým, bylo černo. Viděla jsem postavu jak volá z okna, že hoří. Neměla telefon. Tak jsem vzala svůj a hned vytočila hasiče,“ líčí další svědkyně Bohuslava Boudová.

„Zavřeli jsme dveře bytu v pátém patře a utěsnili škvíry. Otevřeli jsme okno, abychom vyvětrali dým, který se nám nahrnul do bytu. Zhruba za půl hodiny přijeli hasiči a začali nás evakuovat. Nejdříve to se mnou chtěli vzít po schodech, ale jsem po rakovině v nohou a nezvládla jsem udělat víc kroků, sedla jsem si jim na chodbu. Tak mě vzali zpátky do bytu k balkonu a nařídili mi, abych přelezla zábradlí a vlezla na evakuační plošinu,“ popisuje sedmdesátnice.

„Všechno se ve mně sevřelo. Ale ten pud sebezáchovy byl silnější. Překonala jsem strach a na tu plošinu vlezla,“ přiznala, jaké pocity prožívala.

„Hořelo ve sklepní části, bez většího rozšíření. Následné zakouření si ale vyžádalo evakuaci více osob vzhledem k tomu, že šlo o budovu panelového, vícepodlažního domu,“ přibližuje mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

V Prostějově hořel rodinný dům, vybuchlo i několik tlakových lahví

„Chceme poděkovat všem zasahujícím složkám za jejich rychlou reakci a profesionální nasazení. Stejně tak si velmi vážíme solidarity a podpory, kterou evakuovaným lidem projevují jejich příbuzní,“ uvedl primátor města František Jura (ANO) s tím, že na místě nyní probíhá šetření příčiny požáru, které vede hasičský vyšetřovatel ve spolupráci s Policií ČR.

V domě zároveň prověří elektroinstalaci i vodovodní rozvody odborníci, aby se co nejdříve zjistilo, kdy se obyvatelé budou moci vrátit zpět do svých bytů. Město Prostějov poskytuje evakuovaným v této náročné situaci potřebnou pomoc a bude pomáhat, dokud se nebudou moci vrátit.

„Barák je dům hrůzy, ve sklepě vaří drogy“

Osmnáct lidí stále zůstává evakuovaných v Rekondičním centru u zimního stadionu. Město jim zařizuje pitný režim i jídlo, během středy či čtvrtka by se lidé měli vrátit zpět do svých domovů.

V centru momentálně přebývá i Bohuslava Boudová. „Lékaři nás převezli sanitkami do nemocnice na urgent a dávali nám kyslík a kapačky. Vrátili jsme se sanitkou na místo činu a tam už nás autobusem převezli do evakuačního centra u zimního stadionu. Tady čekáme, co bude dál,“ rozbrečí se žena, která neví, jak se zpátky do pátého patra dostane, když nejde elektrika, neteče voda a nefunguje výtah.

S sebou si stihla vzít jen malou černou tašku s doklady a peněženkou, později jí kdosi donesl všechny potřebné léky. V tu chvíli ji nenapadlo si je vzít.

Město Prostějov se stará o evakuované lidi. Ti mimo své domovy budou minimálně do středy.

Jedna z evakuovaných Bohuslava Boudová popisuje chvíle po vypuknutí požáru v panelovém domě v Prostějově.

„Příčina požáru? Já mám jasno. Baráku přezdívají dům hrůzy. Ve sklepě, kam se běžně dostanete přes otevřené dveře, si dávali dostaveníčko feťáci. I podle zasahujících hasičů tam narkomané vařili pervitin. Sklep působí jako skladiště, byl tam nábytek, matrace. Vařili pervitin a bouchlo to. Od toho to všechno chytlo,“ nepochybuje Boudová.

„Věděli jsme, že hoří, ale museli jsme čekat v bytě na hasiče. Poradili nám, ať namočíme ručníky a přes ně dýcháme a čekáme na ně. Začínali shora, od vrchu, ze sedmého patra. My šli až poslední, normálně po chodbě. Bylo to šílené. Hrozný zážitek. Děti se mi budí v noci a nechtějí spát,“ smutní další svědkyně, jež si přála zůstat v anonymitě.

Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na jeden milion korun. Policisté událost vyšetřují pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

