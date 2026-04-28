Požár kabelu teplárny odstavil přerovské domácnosti od teplé vody

Požár kabelu z rozvodny v Dluhonicích do přerovské teplárny odstavil dnes odpoledne domácnosti v Přerově od teplé vody. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se podařilo požár rychle uhasit. Řekl to ČTK. Teplá voda zatím neteče, na pozastavení jejích dodávek upozornila obyvatele města na svých stránkách radnice.
Požár kabelu měli hasiči nahlášen před 14:00, na místě zasahovali zhruba hodinu. "Podařilo se ho velmi rychle zvládnout. V současné době na místě pracují technici ČEZ ve spolupráci s teplárnou," uvedl mluvčí hasičů. Při zásahu nebyl nikdo zraněn, příčina se vyšetřuje. Asi šlo o technickou závadu.
Podle mluvčího Skupiny ČEZ Vladislava Sobola požár způsobil poruchu na vysokém napětí. Příčina podle něj není známa. "Teplárna zůstává nadále v provozu - dodávka elektřiny nebyla přerušena. Porucha je na kabelech, které zajišťují vývod elektřiny z teplárny. Provizorní oprava, která umožní obnovení přenosu elektřiny, bude hotova pravděpodobně ještě dnes do večera," řekl dnes ČTK Sobol. Dodal, že v souvislosti s požárem nebyly omezeny nebo přerušeny dodávky elektrické energie zákazníkům.
V Přerově jde v krátké době již o druhý požár, který se týká infrastruktury místního podniku. V polovině dubna hasiči zasahovali v podniku Meopta, kde hořela rozvodna, oheň způsobil škodu 50 milionů korun. Hasiči oheň ve firmě, která vyrábí produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná evakuace, příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci.