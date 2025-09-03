Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku. Podle obžaloby si najali na zapálení nemovitosti Jiřího Richtera, který v domě rozmístil dvanáct kanystrů s benzinem a propanbutanové lahve.
Historickou vilu z první poloviny 20. století, která byla považována za příklad prvorepublikového moderního funkcionalismu, pohltil požár časně ráno 6. září 2023. Nikdo nebyl zraněn, podle hasičů v době požáru v budově nikdo nebyl. Oheň zasáhl celý objekt, hasiči ho lokalizovali za dvě hodiny, na místě zasahovalo šest jednotek.

Během vyšetřování pak vyšlo najevo, že byl požár založen úmyslně. Policie podle podané obžaloby nakonec dospěla k závěru, že šlo o pojistný podvod. Majitel nemovitosti, podnikatel David Crha, se podle kriminalistů pokusil nezákonně obohatit až o 55 milionů korun, na které měl nemovitost a vybavení domu pojištěné.

„Na dosud nezjištěném místě si po předchozí dohodě za tímto účelem najal obviněného Jiřího Richtera, který v noci z 5. na 6. září 2023 v rodinném domě přichystal podmínky ke vzniku pojistné události,“ stojí v obžalobě.

Kvůli požáru luxusní vily jsou ve vazbě čtyři lidé, mezi nimi i její majitelé

Muž v domě podle spisu rozmístil nejméně dvanáct dvacetilitrových kanystrů s benzinem a svázané oděvní svršky do lana, které mu dopředu nachystali majitelé domu.

Richter poté kanystry vzájemně propojil s lanem omotaným tkaninou a část jejich obsahu rozlil po interiéru domu. Do jeho prostor rovněž umístil tři desetikilové propanbutanové lahve, u jedné z nich otevřel ventil, a následně kolem čtvrté ráno nezjištěným způsobem inicioval požár.

„V důsledku čehož došlo k požáru domu a k následnému opakovanému výbuchu,“ popisuje obžaloba s tím, že záměrem bylo totální zničení nemovitosti, což nenastalo díky včasnému zásahu hasičů.

Čtveřice obžalovaných čeká na soud ve vazbě

Podle žalobce mají na činu podíl i manželky obou obžalovaných, jež proto také stanou před soudem. Monika Richterová svého muže dovezla na místo autem z Olomouce, přičemž věděla, k čemu má dojít. S dohodou byla podle vyšetřovatelů seznámena také manželka vlastníka Yvona Crhová Mitrofanová.

Druhá jmenovaná na svém internetovém profilu opatřila sobě a svému muži alibi, před požárem se také podílela na odvezení vybraných osobních věcí, které policisté zajistili během domovní prohlídky v Olomouci, kde po požáru manželé bydleli.

Úřednice podváděly s příspěvky na prevenci, pojišťovnu okradly o miliony

Kriminalisté též v odposleších zhruba půl roku po požáru zachytili, jak manželům Richterovým volá a udílí rady, jak vysvětlit v osudný den přítomnost jejich vozu v Moravičanech.

Všichni čtyři jsou obžalováni ze zločinu pojistného podvodu ve stadiu pokusu; pojišťovna totiž peníze, o které po požáru nemovitosti obžalovaný Crha požádal, dosud nevyplatila. Soud se bude případem zabývat od 15. září. Čtveřice zůstává od svého zadržení ve vazbě a s ohledem na rozsah plánovaného dokazování s obžalobou nesouhlasí.

Rozlehlou vilu v Moravičanech nechal vystavět továrník Václav Kratochvíl na přelomu 20. a 30. let minulého století. Stavba byla součástí jeho dřevařského průmyslového podniku a odborníci ji posuzovali jako doklad tehdy moderní funkcionalistické architektury. Po roce 1948 došlo k jejímu znárodnění.

