Požár v Hnojicích způsobil škodu do milionu korun, zasáhl střechy dvou domů

Škodu do milionu korun způsobil požár dřevníku a střech dvou rodinných domů v Hnojicích na Šternbersku. Hasiči plameny likvidovali v noci na dnešek, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu, na místě zasahovalo devět jednotek hasičů. Nikdo nebyl zraněn, sdělil dnes ČTK mluvčí hasičů Petr Běhal. V Olomouckém kraji jde tento týden o několikátý požár.
"Za pomoci tří C proudů se nám podařilo požár rychle lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření do střešních konstrukcí přilehlých rodinných domů. Následně hasiči za pomoci výškové techniky rozebírali střešní konstrukce a pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska požáru," popsal událost mluvčí hasičů. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Příčina vzniku požáru se vyšetřují, doplnil mluvčí.
Hasiči během týdne zasahovali v místních částech Litovle v Nasobůrkách a v Unčovicích v průmyslových areálech, v Unčovicích oheň zasáhl i halu a způsobil škodu 40 milionů korun. V úterý likvidovali požár v třípatrovém bytovém domě v Šumperku, kde v jednom z bytů vybuchla plynová lahev, dva lidé se zranili. Ve čtvrtek zasahovali v silně zakouřeném objektu ubytovny v Mohelnici, kde vzplanul stavební odpad po rekonstrukci. Jeden člověk se zranil.