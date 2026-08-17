Vyplývá to z dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP (cenové mapy) a portálem Reality.iDNES.cz spolu s ministerstvem pro místní rozvoj. Přestože Jesenicko zůstává ve srovnání s řadou jiných regionů cenově dostupné, patří mezi oblasti s nejdynamičtějším vývojem.
„Lidé začali mnohem více cestovat z měst za klidem. Jesenicko je navíc skvěle dostupné hned ze tří krajů a čím dál populárnější i pro Poláky. Vysoká poptávka tlačí na nabídku, která zdražuje a rozšiřuje se,“ vysvětlil certifikovaný realitní zprostředkovatel Jan Chudý.
Statistiky
468 % nárůst cen parcel na Jesenicku za posledních 10 le.
43,8 % je nárůst cen parcel na Přerovsku za poslední rok.
Dalším důvodem je změna územního plánu Jeseníku z roku 2023. Po ní bylo možné připravit řadu nových stavebních parcel. „Místní obyvatelé i investoři ze širokého okolí toho hned využili a začali skupovat, rozparcelovávat a stavět či přeprodávat, co se dalo,“ doplnil.
Vliv mají i krátkodobé pronájmy. Pronajímat nemovitost přes moderní platformy je jednoduché a to přilákalo i tento typ investorů. „Objevují se také častěji pražští a brněnští klienti, kteří zde chtějí stavět své víkendové chalupy a ceny pozemků jsou pro ně stále nízké. Horská turistika a s tím spojené atrakce jsou lákadlem na pravidelné prodloužené víkendy a dovolené mnoha Čechů i zahraničních návštěvníků,“ upřesnil Chudý.
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Také sousední Šumpersko zaznamenalo výrazný růst cen. Za poslední dva roky se podle dat projektu průměrná cena tamních parcel zvýšila z 1 532 na 2 067 korun za metr čtvereční, tedy o 34,9 procenta. V meziročním srovnání se ceny zvýšily o 23,2 procenta.
Přerovsko je tahounem, draho je v Kozlovicích
Nezaostává ani Přerovsko. Průměrná cena stavebních pozemků tam vzrostla z 1 568 na 2 358 korun za metr čtvereční, což představuje nárůst o 50,4 procenta. Meziročně ceny stouply dokonce o 43,8 procenta a Přerovsko se tak stalo nejrychleji rostoucím okresem v zemi.
Podle Aleše Chytila z přerovské realitní kanceláře Chytil & Kůča ovlivňuje cenu pozemků skutečnost, zda jde o samostatné stavební parcely, nebo o součást developerského projektu. „Ceny jsou teď samozřejmě úplně na vrcholu. Hodně je zvyšují developeři, protože u jednotlivých pozemků nemusí být cena zdaleka tak vysoká jako u nových satelitů,“ uvedl.
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Poukázal přímo na Přerov, kde by se ceny stavebních parcel podle něj měly pohybovat kolem tří tisíc korun za metr čtvereční, přičemž v rámci developerského projektu v místní části Kozlovice se cena vyšponovala až na 4 990 korun. Právě příměstské části a blízké obce jsou nejžádanější lokality.
Zmínil například Horní Moštěnice, Beňov, Tovačov či Troubky, přičemž právě tam by atraktivitu bydlení mohla zvýšit připravovaná protipovodňová ochrana. Kvůli vysokým cenám se zároveň mění podoba nových projektů, developeři stále častěji připravují menší pozemky a kompaktnější rodinné domy.
„Lidé získají nižší pořizovací cenu a pořád bydlí v rodinném domě, ne v bytě,“ objasnil. Další růst cen by podle Chytila mohl podpořit rozvoj Přerova po dokončení dálničního spojení a přípravě nových průmyslových areálů. „Přerov byl dlouho oproti Olomouci pozadu, ale teď se začíná rozjíždět. Dostavěla se dálnice D1, staví se D55, chystají se průmyslové zóny a snovými pracovními místy přijde další poptávka po bydlení,“ předpovídá.
Přerovsko by se podle něj mohlo stát atraktivnější také pro lidi z Olomouce, kde jsou ceny nemovitostí výrazně vyšší. I v krajském městě a okolí zaznamenal trh razantní zdražení. Podle výkonného ředitele portálu Reality.iDNES.cz Petra Makovského narostla cena stavebních pozemků na Olomoucku o 220,5 procenta za posledních deset let.
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Zatímco v roce 2016 byla průměrná cena 942 korun, letos se vyšplhala až na 3 020 korun za metr čtvereční. Podle výkonného ředitele olomoucké realitní kanceláře Dachi Vladimíra Mikoláše se daly před deseti lety koupit pozemky v obcích v okolí Olomouce za 300 až 500 korun a v lokalitách na dohled od města se pohybovaly kolem 1 500 až dvou tisíc korun.
Dnes se v obcích vzdálených deset až 15 kilometrů od krajského města běžně pohybují mezi čtyřmi až pěti tisíci korunami za metr čtvereční.
Zásadní je napojení na sítě
Za atraktivní označuje všechny pozemky, na kterých lze skutečně stavět a které leží v rozumné dojezdové vzdálenosti od Olomouce. „Když zapíchnete bod do olomoucké radnice a uděláte kružítkem deset kilometrů, tak cokoliv uvnitř dnes lidé koupí,“ ujistil Mikoláš.
Nejde podle něj o to, že by si zájemci vybírali mezi jednotlivými obcemi, ale zásadní je pro ně připravenost k výstavbě a napojení na inženýrské sítě. Zájemci podle něj potřebují vědět, zda mohou v řádu měsíců zahájit povolovací proces, který reálně povede ke stavbě domu.
Vedle zastavitelnosti a sítí rozhoduje také dopravní dostupnost. Žádanější jsou obce s vlakovým či autobusovým spojením do Olomouce.
„Tam, kde jede vlak a funguje rozšířená MHD, jsou lidé ochotní bydlet. Mají to blízko, a přitom jsou de facto v přírodě,“ vyzdvihl. Naopak sídla bez kvalitního spojení jsou podle něj méně vyhledávaná a tamní parcely levnější. Zájemci také stále častěji hledají menší parcely.
„Lidé chtějí malé pozemky. Bohatě by jim stačilo 400 nebo 500 metrů, 600 je už maximum,“ řekl Mikoláš. Důvodem je především cena. Ta nejpomaleji rostla na Prostějovsku. Přestože se v okrese za posledních deset let zvýšila z 679 na 1735 korun za metr čtvereční, což je růst o 155,5 procenta, okres se zařadil mezi desítku regionů s nejpomalejším tempem zdražování.
Přesto podle Davida Foretka z prostějovské kanceláře CM Reality v dohledné době nelze na Prostějovsku očekávat další pokles. Hlavní příčinou je podle něj nedostatek vhodných parcel a zdlouhavý proces přípravy nových lokalit. Dodal, že v Prostějově jsou ceny výrazně výš než v okolních obcích.
„Ve městě se zasíťované stavební pozemky prodávají zhruba za pět až sedm tisíc korun za metr čtvereční. V nejbližších obcích do pěti kilometrů se bavíme přibližně o 3 500 korunách za metr,“ porovnal.
Největší zájem je podle něj o západní část Prostějova a přilehlé obce. „Je to blíže k přírodě, k lesům a Plumlovské přehradě. Opačná část města je průmyslovější, takže tam jsou ceny nižší, přibližně o 20 procent,“ sdělil. Mezi atraktivní lokality zařadil také Plumlov a další obce v blízkém okolí Prostějova.