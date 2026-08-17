Pozemky v kraji zdražují, rekordmanem je Jesenicko. Na severu lákají Poláky

Daniel Vachek
  6:02aktualizováno  6:02
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš Fabián/MHAP

O půdu na Jesenicku nemají zájem zdaleka jen místní, ale i kupci z Brna, Prahy nebo sousedního Polska. To je jeden z hlavních důvodů, proč tam vyrostly ceny stavebních pozemků za posledních deset let nejvíc v celé republice. Zatímco v červnu roku 2016 se tam metr čtvereční prodával v průměru za 257 korun, letos v červnu už to bylo 1 460 korun. Jde tak o nárůst o 468,1 procenta.

Vyplývá to z dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP (cenové mapy) a portálem Reality.iDNES.cz spolu s ministerstvem pro místní rozvoj. Přestože Jesenicko zůstává ve srovnání s řadou jiných regionů cenově dostupné, patří mezi oblasti s nejdynamičtějším vývojem.

„Lidé začali mnohem více cestovat z měst za klidem. Jesenicko je navíc skvěle dostupné hned ze tří krajů a čím dál populárnější i pro Poláky. Vysoká poptávka tlačí na nabídku, která zdražuje a rozšiřuje se,“ vysvětlil certifikovaný realitní zprostředkovatel Jan Chudý.

Statistiky

468 % nárůst cen parcel na Jesenicku za posledních 10 le.

43,8 % je nárůst cen parcel na Přerovsku za poslední rok.

Dalším důvodem je změna územního plánu Jeseníku z roku 2023. Po ní bylo možné připravit řadu nových stavebních parcel. „Místní obyvatelé i investoři ze širokého okolí toho hned využili a začali skupovat, rozparcelovávat a stavět či přeprodávat, co se dalo,“ doplnil.

Vliv mají i krátkodobé pronájmy. Pronajímat nemovitost přes moderní platformy je jednoduché a to přilákalo i tento typ investorů. „Objevují se také častěji pražští a brněnští klienti, kteří zde chtějí stavět své víkendové chalupy a ceny pozemků jsou pro ně stále nízké. Horská turistika a s tím spojené atrakce jsou lákadlem na pravidelné prodloužené víkendy a dovolené mnoha Čechů i zahraničních návštěvníků,“ upřesnil Chudý.

Dožijeme v nájmu. Téměř polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení

Také sousední Šumpersko zaznamenalo výrazný růst cen. Za poslední dva roky se podle dat projektu průměrná cena tamních parcel zvýšila z 1 532 na 2 067 korun za metr čtvereční, tedy o 34,9 procenta. V meziročním srovnání se ceny zvýšily o 23,2 procenta.

Přerovsko je tahounem, draho je v Kozlovicích

Nezaostává ani Přerovsko. Průměrná cena stavebních pozemků tam vzrostla z 1 568 na 2 358 korun za metr čtvereční, což představuje nárůst o 50,4 procenta. Meziročně ceny stouply dokonce o 43,8 procenta a Přerovsko se tak stalo nejrychleji rostoucím okresem v zemi.

Podle Aleše Chytila z přerovské realitní kanceláře Chytil & Kůča ovlivňuje cenu pozemků skutečnost, zda jde o samostatné stavební parcely, nebo o součást developerského projektu. „Ceny jsou teď samozřejmě úplně na vrcholu. Hodně je zvyšují developeři, protože u jednotlivých pozemků nemusí být cena zdaleka tak vysoká jako u nových satelitů,“ uvedl.

Rodina studenty nepřeplatí. Olomouc mění politiku, chce zpřístupnit bydlení

Poukázal přímo na Přerov, kde by se ceny stavebních parcel podle něj měly pohybovat kolem tří tisíc korun za metr čtvereční, přičemž v rámci developerského projektu v místní části Kozlovice se cena vyšponovala až na 4 990 korun. Právě příměstské části a blízké obce jsou nejžádanější lokality.

Zmínil například Horní Moštěnice, Beňov, Tovačov či Troubky, přičemž právě tam by atraktivitu bydlení mohla zvýšit připravovaná protipovodňová ochrana. Kvůli vysokým cenám se zároveň mění podoba nových projektů, developeři stále častěji připravují menší pozemky a kompaktnější rodinné domy.

„Lidé získají nižší pořizovací cenu a pořád bydlí v rodinném domě, ne v bytě,“ objasnil. Další růst cen by podle Chytila mohl podpořit rozvoj Přerova po dokončení dálničního spojení a přípravě nových průmyslových areálů. „Přerov byl dlouho oproti Olomouci pozadu, ale teď se začíná rozjíždět. Dostavěla se dálnice D1, staví se D55, chystají se průmyslové zóny a snovými pracovními místy přijde další poptávka po bydlení,“ předpovídá.

Přerovsko by se podle něj mohlo stát atraktivnější také pro lidi z Olomouce, kde jsou ceny nemovitostí výrazně vyšší. I v krajském městě a okolí zaznamenal trh razantní zdražení. Podle výkonného ředitele portálu Reality.iDNES.cz Petra Makovského narostla cena stavebních pozemků na Olomoucku o 220,5 procenta za posledních deset let.

Stovky bytů. Sever kraje chystá masivní výstavbu, investují radnice i firmy

Zatímco v roce 2016 byla průměrná cena 942 korun, letos se vyšplhala až na 3 020 korun za metr čtvereční. Podle výkonného ředitele olomoucké realitní kanceláře Dachi Vladimíra Mikoláše se daly před deseti lety koupit pozemky v obcích v okolí Olomouce za 300 až 500 korun a v lokalitách na dohled od města se pohybovaly kolem 1 500 až dvou tisíc korun.

Dnes se v obcích vzdálených deset až 15 kilometrů od krajského města běžně pohybují mezi čtyřmi až pěti tisíci korunami za metr čtvereční.

Zásadní je napojení na sítě

Za atraktivní označuje všechny pozemky, na kterých lze skutečně stavět a které leží v rozumné dojezdové vzdálenosti od Olomouce. „Když zapíchnete bod do olomoucké radnice a uděláte kružítkem deset kilometrů, tak cokoliv uvnitř dnes lidé koupí,“ ujistil Mikoláš.

Nejde podle něj o to, že by si zájemci vybírali mezi jednotlivými obcemi, ale zásadní je pro ně připravenost k výstavbě a napojení na inženýrské sítě. Zájemci podle něj potřebují vědět, zda mohou v řádu měsíců zahájit povolovací proces, který reálně povede ke stavbě domu.

Pohled z věže olomoucké radnice na Horní náměstí, Sloup Nejsvětější trojice a část panoramatu města.

Vedle zastavitelnosti a sítí rozhoduje také dopravní dostupnost. Žádanější jsou obce s vlakovým či autobusovým spojením do Olomouce.

„Tam, kde jede vlak a funguje rozšířená MHD, jsou lidé ochotní bydlet. Mají to blízko, a přitom jsou de facto v přírodě,“ vyzdvihl. Naopak sídla bez kvalitního spojení jsou podle něj méně vyhledávaná a tamní parcely levnější. Zájemci také stále častěji hledají menší parcely.

„Lidé chtějí malé pozemky. Bohatě by jim stačilo 400 nebo 500 metrů, 600 je už maximum,“ řekl Mikoláš. Důvodem je především cena. Ta nejpomaleji rostla na Prostějovsku. Přestože se v okrese za posledních deset let zvýšila z 679 na 1735 korun za metr čtvereční, což je růst o 155,5 procenta, okres se zařadil mezi desítku regionů s nejpomalejším tempem zdražování.

Přesto podle Davida Foretka z prostějovské kanceláře CM Reality v dohledné době nelze na Prostějovsku očekávat další pokles. Hlavní příčinou je podle něj nedostatek vhodných parcel a zdlouhavý proces přípravy nových lokalit. Dodal, že v Prostějově jsou ceny výrazně výš než v okolních obcích.

„Ve městě se zasíťované stavební pozemky prodávají zhruba za pět až sedm tisíc korun za metr čtvereční. V nejbližších obcích do pěti kilometrů se bavíme přibližně o 3 500 korunách za metr,“ porovnal.

Největší zájem je podle něj o západní část Prostějova a přilehlé obce. „Je to blíže k přírodě, k lesům a Plumlovské přehradě. Opačná část města je průmyslovější, takže tam jsou ceny nižší, přibližně o 20 procent,“ sdělil. Mezi atraktivní lokality zařadil také Plumlov a další obce v blízkém okolí Prostějova.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Zahrady děčínského zámku doplnila Lidická hrušeň

Děčín. Zámek stojí v severočeském Děčíně na pískovcové skále nad soutokem Labe...

V zahradách děčínského zámku byl zasazen štěp Lidické hrušně – jediného ovocného stromu, který přežil vyhlazení Lidic.

17. srpna 2026  6:59

Klášterečtí hasiči mají nový elektromobil

Nový elektromobil pro klášterecké dobrovolné hasiče

Dobrovolní hasiči z Klášterce nad Ohří mají k dispozici nový elektromobil. Město ho pořídilo, aby se zvýšila akceschopnost zdejší jednotky, zefektivnila se její činnost při zásazích a aby došlo ke...

17. srpna 2026  6:59

Do Ploskovic se vrátily tři zrestaurované sochy

Jedna z restaurovaných soch z ploskovického zámku

Tři barokní sochy – alegorie Ohně, Vody a Země – ze zámku v Ploskovicích na Litoměřicku prošly restaurováním.

17. srpna 2026  6:59

Výstava v Lounech přibližuje České středohoří

Mezi stanicemi Vrbno nad Lesy a Chlumčany u Loun se z trati 110 naskytnou...

Oblastní muzeum v Lounech zve na novou výstavu k výročí 50 let od vzniku Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

17. srpna 2026  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě zazní Novosvětská symfonie

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 1975 kvůli těžbě...

V přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se ve středu 19. srpna rozezní varhany, v rámci 70. ročníku Dvořákova festivalu zde vystoupí uznávaný varhaník a pedagog Pavel Kohout. Během...

17. srpna 2026  6:59

Na Horním rybníku v teplické Zámecké zahradě je nové molo

Nová molo na Horním rybníku v teplické Zámecké zahradě

Na Horním rybníku v teplické Zámecké zahradě mohou návštěvníci nově využívat molo. Práce začaly loni na podzim a Teplice za ně zaplatily 9,2 milionu korun.

17. srpna 2026  6:59

V Ústí přibyly nové kameny zmizelých

Nové kameny zmizelých v Ústí nad Labem

Třináct nových kamenů zmizelých připomíná v Ústí nad Labem osud Židů, kteří ve městě žili a které zavraždili nacisté.

17. srpna 2026  6:59

Levná dovolená ze sociálních sítí může vyjít draho. Jak poznat podvodnou nabídku?

ilustrační snímek

Lákavá nabídka dovolené v cestovatelské skupině na sociální síti může skončit nejen zklamáním, ale i ztrátou desítek tisíc korun. Před neprověřenými prodejci zájezdů varuje Asociace českých...

17. srpna 2026  6:56

Problémy polských šachet trvají, stát tam těžbu podpořil pěti miliardami korun

Zatímco v OKD už těžba uhlí skončila, na polské straně hranic se s ní dále pokračuje.

Polská vláda stále bojuje o přežití největšího těžebního podniku v zemi, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), polské obdoby OKD. Firma se už v minulých letech dostala do ekonomických problémů, z nichž...

17. srpna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Pozemky v kraji zdražují, rekordmanem je Jesenicko. Na severu lákají Poláky

ilustrační snímek

O půdu na Jesenicku nemají zájem zdaleka jen místní, ale i kupci z Brna, Prahy nebo sousedního Polska. To je jeden z hlavních důvodů, proč tam vyrostly ceny stavebních pozemků za posledních deset let...

17. srpna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Přehrada na Vysočině zachraňuje Brno, v posledních letech dodává stále více vody

Vírská přehrada je zdrojem pitné vody a od roku 1987 již neslouží k rekreaci....

Už více než sto let přivádí do Brna pitnou vodu dvojice vodovodů z prameniště u Březové nad Svitavou na Pardubicku. Jenže poslední roky kvůli suchu a klesající hladině v tamních vrtech berou Brněnské...

17. srpna 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

V Brně začíná festival Špilberk, na nádvoří zazní hudba z počítačové hry

ilustrační snímek

Na velkém nádvoří brněnského hradu dnes začne festival Špilberk. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá....

17. srpna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×