Na lagunu či jezero. Ornitologové zvou na pozorování ptáků v Přerově a okolí

Rostislav Hányš
  5:02aktualizováno  5:02
Na přelomu ledna a února nabízejí ornitologové v Olomouckém kraji hned tři komentované vycházky za ptáky spojené společným tématem. Konají se v rámci cyklu ornitologických exkurzí ke Světovému dni mokřadů, který každoročně připadá na 2. únor.
V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho vodních ptáků.

V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho vodních ptáků. | foto: Moravský ornitologický spolek

V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho druhů vodních ptáků.
V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho druhů vodních ptáků.
V rámci pozorování s ornitology je možné vidět i mlynaříka.
V rámci pozorování s ornitology je možné vidět i žlunu.
6 fotografií

Mokřady a další vodní plochy v krajině fungují jako přirozená houba, v době sucha vodu drží a při deštích nás chrání před povodněmi. Nachází v nich úkryt a potravu mnoho vzácných zvířat i rostlin.

„Přijďte strávit čas na čerstvém vzduchu a dozvědět se zajímavosti nejen ze života vodního ptactva. Psy, prosím, nechte doma, děti naopak vezměte s sebou,“ zve za organizátory Hynek Pečinka.

V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho druhů vodních ptáků.
V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho druhů vodních ptáků.
V rámci pozorování s ornitology je možné vidět i mlynaříka.
V rámci pozorování s ornitology je možné vidět i žlunu.
6 fotografií

Všechny tři exkurze pořádá Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, případné změny budou na www.mos-cso.cz/exkurze.

Pozorovat přírodu lze i poblíž centra Přerova

V sobotu 31. ledna je připravena exkurze za ptáky a dalšími živočichy na dosah centra Přerova, do přírodní památky Malé laguny. V zimě je zde umístěno několik krmítek, na kterých je možné pozorovat až 30 druhů ptáků, například žluny, strakapoudy malé a prostřední, šoupálky, mlynaříky, hýly a další.

KVÍZ: Poznáte, kdo hoduje na vašem krmítku?

Zájemci mohou přijít na vyhlídku na Malé laguně průběžně od 9 do 11 hodin, po celou dobu bude přítomen ornitolog Jiří Šafránek s odborným výkladem. Podle chuti lze ještě individuálně pokračovat do tepla blízké stanice ORNIS na stálou výstavu Ptáci Česka.

V Tovačově čekají potáplice, kormorány a labutě

V neděli 1. února proběhne pozorování na Annínském jezeře, které je součástí mokřadů kolem Tovačova. „V zimě se tu shromažďují početná hejna kachen včetně vzácných morčáků malých nebo ostralek štíhlých, hejna běžných i raritních racků, bývají zde kormoráni velcí, labutě nebo potáplice,“ popsal Pečinka.

Pro sledování bude k dispozici špičková optika. „Sraz zájemců je na pláži na severní straně jezera v 10:30 hodin, na místo se lze dostat linkovým autobusem z Přerova, Kojetína i z Olomouce,“ řekl.

V Záhlinicích je možné vidět sýkořice vousaté

V sobotu 7. února pak proběhne komentovaná vycházka s pozorováním v Záhlinicích.

„Sraz je v 8:15 hodin před místním Hostincem U Čápa, odkud se podle aktuálních podmínek vydáme na Záhlinické rybníky, k nedaleké říčce Rusavě a jejímu soutoku s Moravou nebo na Hulínskou štěrkovnu,“ sdělil Pečinka.

Do Záhlinic se lze dostat vlakem z Olomouce i Přerova, příjezd je v 8:05 a na místo srazu je to kousek pěšky. Organizátoři doporučují zkontrolovat den před termínem exkurze na svém webu případné změny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Sezona 2026 očima rybářských osobností. Popisují své sny i motivace, které je povedou k vodě

Rybářka Veronika Machová

Pro někoho znamená rok 2026 honbu za životním rekordem, pro jiného návrat k dětským vzpomínkám, rodinné chvíle u vody nebo expedice do nejdivočejších koutů světa. Jaké mají plány pro tento rok...

31. ledna 2026  7:06

Pacienti lázní Karlova Studánka si oblíbili pobyty se psy, jde o unikátní projekt

Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i...

Zájem o lázeňské pobyty se psy v Horských lázních Karlova Studánka dlouhodobě roste. Jen loni lázně evidovaly téměř stovku případů, kdy do lázní přijeli lidé se svým čtyřnohým společníkem. Možnost...

31. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Na lagunu či jezero. Ornitologové zvou na pozorování ptáků v Přerově a okolí

V rámci pozorování s ornitology mohou lidé vidět mnoho vodních ptáků.

Na přelomu ledna a února nabízejí ornitologové v Olomouckém kraji hned tři komentované vycházky za ptáky spojené společným tématem. Konají se v rámci cyklu ornitologických exkurzí ke Světovému dni...

31. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Aviatická pouť bude místo Pardubic na letišti v Hradci Králové

ilustrační snímek

Aviatická pouť, která se tradičně konala na letišti v Pardubicích, bude 30. a 31. května na městském letišti v Hradci Králové. V tiskové zprávě to dnes oznámil...

30. ledna 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Poznáte všechny premiéry ČR?

Premiér Petr Fiala pozval do Kramářovy vily premiéry od vzniku samostatné České...

Vrcholný představitel výkonné moci a z hlediska protokolu čtvrtý nejvyšší ústavní činitel českého státu. Řeč je o postu předsedy vlády. Ten si od 1. ledna 1993, kdy po rozpadu Československa vznikla...

vydáno 30. ledna 2026

Nečekané dědictví. Při vyklízení domu našel silnou trhavinu, donesl ji na policii

Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie....

Na oddělení policie v Uherském Hradišti v pátek odpoledne přinesl devětapadesátiletý muž velmi silnou trhavinu typu TNT. Tu muž nalezl při vyklízení svého domu. Podle policie se jedná o dědictví.

30. ledna 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Vychovatelky bily děti s postižením, pochybil ředitel i inspekce, míní ombudsman

ilustrační snímek

Vychovatelky ve družině nejmenované školy podle rodičů ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak...

30. ledna 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

Liberecká policie zadržela dvoijici podezřelou ze série vloupání

ilustrační snímek

Liberecká policie zadržela dvojici, která má podle kriminalistů na kontě sérii vloupání do nejrůznějších objektů nejen v Libereckém kraji, ale i na dalších...

30. ledna 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Do olomoucké zoo v roce 2025 zavítalo přes 378.600 návštěvníků, víc než předloni

ilustrační snímek

Branami zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni prošlo 378.619 návštěvníků, meziročně o zhruba 1300 víc. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta...

30. ledna 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Tachov evidoval 4275 cizinců, meziročně o 245 víc, tvoří přes čtvrtinu obyvatel

ilustrační snímek

V Tachově, třetím největším městě Plzeňského kraje, evidovali začátkem roku 4275 cizinců, kteří mají ve městě nahlášený pobyt. Jejich počet meziročně vzrostl o...

30. ledna 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Otevírají se nominace na Cenu Josefa Vavrouška. Jubilejní 30. ročník ocení osobnosti životního prostředí

Loni si Ekozásek roku odnesla greenfluencerka Rozárie Haškovcová.

Nadace Partnerství otevírá nominace do dalšího ročníku Cen Josefa Vavrouška, prestižních ocenění osobností, které se zasazují o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Nominovat své favority...

30. ledna 2026  19:42

Počasí o víkendu nepotěší nikoho, příští týden přijde výrazný teplotní skok

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Kdo doufal, že si o víkendu užije příjemnější zimní počasí, bude zklamaný. Českou republiku čekají převážně zatažené dny, místy slabé sněžení a nepříjemné mrznoucí mlhy. Výraznější změna přijde až v...

30. ledna 2026  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.