Mokřady a další vodní plochy v krajině fungují jako přirozená houba, v době sucha vodu drží a při deštích nás chrání před povodněmi. Nachází v nich úkryt a potravu mnoho vzácných zvířat i rostlin.
„Přijďte strávit čas na čerstvém vzduchu a dozvědět se zajímavosti nejen ze života vodního ptactva. Psy, prosím, nechte doma, děti naopak vezměte s sebou,“ zve za organizátory Hynek Pečinka.
Všechny tři exkurze pořádá Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické, případné změny budou na www.mos-cso.cz/exkurze.
Pozorovat přírodu lze i poblíž centra Přerova
V sobotu 31. ledna je připravena exkurze za ptáky a dalšími živočichy na dosah centra Přerova, do přírodní památky Malé laguny. V zimě je zde umístěno několik krmítek, na kterých je možné pozorovat až 30 druhů ptáků, například žluny, strakapoudy malé a prostřední, šoupálky, mlynaříky, hýly a další.
|
KVÍZ: Poznáte, kdo hoduje na vašem krmítku?
Zájemci mohou přijít na vyhlídku na Malé laguně průběžně od 9 do 11 hodin, po celou dobu bude přítomen ornitolog Jiří Šafránek s odborným výkladem. Podle chuti lze ještě individuálně pokračovat do tepla blízké stanice ORNIS na stálou výstavu Ptáci Česka.
V Tovačově čekají potáplice, kormorány a labutě
V neděli 1. února proběhne pozorování na Annínském jezeře, které je součástí mokřadů kolem Tovačova. „V zimě se tu shromažďují početná hejna kachen včetně vzácných morčáků malých nebo ostralek štíhlých, hejna běžných i raritních racků, bývají zde kormoráni velcí, labutě nebo potáplice,“ popsal Pečinka.
Pro sledování bude k dispozici špičková optika. „Sraz zájemců je na pláži na severní straně jezera v 10:30 hodin, na místo se lze dostat linkovým autobusem z Přerova, Kojetína i z Olomouce,“ řekl.
V Záhlinicích je možné vidět sýkořice vousaté
V sobotu 7. února pak proběhne komentovaná vycházka s pozorováním v Záhlinicích.
„Sraz je v 8:15 hodin před místním Hostincem U Čápa, odkud se podle aktuálních podmínek vydáme na Záhlinické rybníky, k nedaleké říčce Rusavě a jejímu soutoku s Moravou nebo na Hulínskou štěrkovnu,“ sdělil Pečinka.
Do Záhlinic se lze dostat vlakem z Olomouce i Přerova, příjezd je v 8:05 a na místo srazu je to kousek pěšky. Organizátoři doporučují zkontrolovat den před termínem exkurze na svém webu případné změny.