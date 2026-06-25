Prázdninovou sezonu na hradě Šternberk otevře 4. července Historický den

Hrad Šternberk na Olomoucku zahájí hlavní část letní návštěvnické sezony tradičním Historickým dnem. Příští týden v sobotu nabídne celodenní program s ukázkami historických řemesel, dobovým ležením, šermířskými vystoupeními i tematickými soutěžemi pro návštěvníky. Interiéry hradu budou současně od 3. do 6. července vyzdobeny květinovými aranžemi, sdělil ČTK zástupce kastelána Jan Gottwald.
Historický den patří na hradě Šternberk k tradičním akcím zahajujícím letní prázdniny. Program je naplánovaný od 10:00 do 16:00 v hradním parku, kde historický soubor Kirri rozloží své dobové ležení. "Ve stáncích budou prezentována tradiční řemesla, aktivní účastníci se mohou zapojit do historických soutěží, her nebo si zastřílet z luku. Na místě bude postavena dobová zbrojnice a chybět nebudou praktické ukázky střelby a techniky lovu," uvedl zástupce kastelána.
Součástí programu budou rovněž šermířská vystoupení a ukázky soubojů. Návštěvníkům se představí soubor historického šermu Adorea z Olomouce. Diváci uvidí humorně laděné představení Hrdinové inspirované známými postavami z literatury, filmu a divadla, inscenaci Duel a také landsknechtskou show, zachycující šermířské příběhy inspirované historickými událostmi.
Celý den budou na hradě komentované prohlídky vedené průvodci v historických kostýmech. První prohlídka začne v 10:00, poslední v 16:00. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační místnosti hradu doplněné sezonními květinovými aranžemi. Podle organizátorů má výzdoba umocnit atmosféru historických interiérů a přinést netradiční zážitek z prohlídky památky.
Hrad Šternberk je jednou z nejvýznamnějších památek Olomouckého kraje. V létě pravidelně připravuje tematické akce zaměřené na historii, řemesla a život ve středověku.