Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Odpykají si šest až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých podpálit, chtěli získat od pojišťovny 55 milionů korun. Nejvyšší trest dostal vlastník nemovitosti David Crha, sedm let soud uložil jeho bývalé manželce Yvoně Mitrofanové. Jejich známý Jiří Richter, u kterého si požár objednali, dostal sedm let vězení. Muž v domě rozmístil kanystry a propanbutanové lahve a dům zapálil. Jeho ženě Monice soud uložil šest let.
Všichni čtyři byli obžalováni z pokusu o pojistný podvod. "Tresty se mohou zdát přísné, ale jsou ukládány v sazbě pět až deset. Tady se nechala vyletět do vzduchu stará funkcionalistická vila. To, že to naneštěstí pro obžalovaného nedopadlo destruktivně tak, jak si představoval, je věc jedna. Byl to ukončený pokus sofistikovaného, rafinovaného jednání, ať už to bylo umístění kanystrů, demontáž zabezpečovacího řízení a odvoz věcí vily," uvedl předseda senátu Aleš Vašků. Pachatelé podle něj udělali vše, aby dosáhli výsledku.
Crha i Richter se k zapálení přiznali, tvrdili však, že jejich partnerky o ničem nevěděly, doznali se jim prý až později. Soud však jejich verzi neuvěřil - jejich konspirace je podle soudce zřejmá z následných odposlechů v autě i dalších důkazů. Mitrofanovou, která zastupovala známou kosmetickou značku, například prozradilo i obrovské množství již použitých bot, které si převezla po požáru do bytu poskytnutého jako azyl. Motivem byly podle soudu peníze - pár si totiž začal stavět dům v Uničově.
Crha již dříve u soudu vypověděl, že domu se chtěl zbavit kvůli vysokým energetickým nákladům. Podnikatel prý plán s Richterem osnoval několik měsíců, Crha poskytl Richterovi peníze na nákup kanystrů, Richter dům zapálil, když Crhovi slavili v Brně výročí seznámení, podle spisu si tím dělali alibi. Richter uvedl, že měl od Crhy slíbených 20 procent z pojistného plnění.
Richtera na místo dovezla žena a několik hodin na něj ve voze čekala. Příprava požáru mu prý trvala čtyři hodiny, vypnul alarm a po domě rozmístil propanbutanové lahve a víc než deset kanystrů. Při požáru a následném výbuchu se popálil na nohou.
Žalobce Pavel Komár požadoval u majitelů vily vyšší trest. "Toto není běžný pojistný podvod. Nešlo o papírový pojistný podvod," uvedl. Obhájci Crhy i Richtera naopak uvedli, že tresty jsou nepřiměřeně mírné, poukázali na to, že nebylo dostatečně zohledněno jejich doznání. Rozporovali i výši škody. U obou žen obhájci brojili proti jejich vině, která se podle nich neprokázala. "Jsem tady nevinně, jsem tady za luxus, za nic jiného. Z absolutního luxusu jsem skončila na dně," tvrdila Mitrofanová. Soudce Vašků však jakýkoliv komplot odmítl. "Kdyby zůstali nohama na zemi a nepřepálili to, mohl si dát spokojeně žít. Netvařte se ale, že je tady nějaké organizované spiknutí," podotkl soudce.
Historickou vilu z první poloviny 20. století, která byla považována za příklad prvorepublikového moderního funkcionalismu, pohltil požár časně ráno 6. září 2023. Nikdo nebyl zraněn, podle hasičů v době požáru v budově nikdo nebyl. Oheň zasáhl celý objekt. Původním cílem bylo zničit celou nemovitost, která byla i s vybavením pojištěna na 55 milionů korun. Zástupce pojišťovny celkovou škodu vyčíslil na 35 milionů korun.