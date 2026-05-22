Před soudem stane žalobce Vagai, nezakročil při vydání elektroniky s bitcoiny

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane příští týden státní zástupce Marek Vagai. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na jehož základě se Tomáš Jiřikovský již dříve odsouzený za obchod s drogami dostal k zajištěné elektronice. Ta pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinovým peněženkám. Jiřikovský následně daroval část bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, což vedlo k odchodu ministra Pavla Blažka (dříve za ODS) a jeho nedávnému obvinění. Senát bude jednat v pondělí, řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.
Kárný senát by měl projednat návrh na schválení dohody o vině a kárném opatření, potvrdil mluvčí soudu. Kárnou žalobu podal brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký.
"Důvodem pro podání kárného opatření bylo, že v trestním řízení vedeném ve věci odsouzeného Tomáše Jiřikovského ve chvíli, kdy soud rozhodl o vrácení věcí odsouzenému, v rozporu se svým závěrečným návrhem na zabrání věcí na místě prohlásil, že se vzdává práva stížnosti. Tedy bez výhrady přijal rozhodnutí soudu opačného charakteru. Svým jednáním ohrozil důvěru v postupu státního zastupitelství," popsal ČTK mluvčí soudu obsah kárné žaloby. Vagai podle nadřízených měl buď ihned podat opravný prostředek, anebo si ponechat lhůtu a věci se dál podrobně věnovat.
Krajský soud v Brně o vydání věcí rozhodl loni 8. ledna. Státní zástupce už dříve Deníku N řekl, že neměl informace o tom, že by se právě v dané elektronice, o kterou šlo, mohlo něco nacházet. A nevěděl podle svých slov ani o tom, že Jiřikovského advokát o několik týdnů dříve informoval o možnosti cenného obsahu v elektronice ministra Blažka.
Soud Jiřikovskému vydal podle usnesení, které má ČTK k dispozici, sedm notebooků, dva netbooky, stolní počítač či tři iPady. Dále mobilní telefony, několik serverů s pevnými disky, několik přenosných úložišť, dvoje chytré hodinky a herní konzoli. Devět kusů elektroniky zůstalo pro znalce nepřístupných, kvůli chybějícím heslům se do nich nedostal. Šlo například o MacBook Pro, tři iPady a dva iPhony. Skrytý obsah zůstal i na vrácené herní konzoli, ani do jejího datového obsahu se expert nedostal.
Jiřikovský, který byl v roce 2019 odsouzen k devíti letům vězení za drogové delikty, zpronevěru a nedovolené ozbrojování v souvislosti s internetovým tržištěm, kde se platilo v kryptoměně, poté loni v březnu kryptoměny v hodnotě miliardy korun věnoval ministerstvu spravedlnosti. Darování vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.
Detektivové kvůli přijetí daru obvinili letos na začátku května exministra spravedlnosti Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby, všichni tři si proti usnesení podali stížnost. V případu byl již dříve obviněn kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market také samotný Jiřikovský.