Vulgární výkřik a rána dveřmi. Muž neunesl potvrzení trestu za hrozby starostce

  15:12aktualizováno  15:12
Nejprve u odvolacího soudu působil krotce, nakonec ale ukázal, jaká agresivita se v něm skrývá. Martin Píštěk u brněnského krajského soudu neunesl zamítnutí svého odvolání proti podmíněnému trestu za výhrůžky starostce Přemyslovic na Prostějovsku, a jednací síň během vyhlašování rozsudku dramaticky opustil. Vinu nadále odmítá.

Vulgární výkřik „č***ci“ následovaný mohutným prásknutím dveřmi při odchodu z jednací síně se brněnským justičním palácem rozlehl poté, co soudkyně oznámila, že odvolání podané Martinem Píštěkem stejně jako další od jeho otce Františka se zamítají jako nedůvodná.

Píštěk mladší tím dokončil okamžité zhodnocení verdiktu, které započal během kvapného odchodu slovy, že „tohle nebude poslouchat“ a že se odvolává. Jak soudkyně později konstatovala, i tímto chováním potvrdil, že není schopen připustit si, jakých trestných činů se dopustil.

Žalobce byl naopak s výsledkem spokojen. „Je plně v souladu s mým protinávrhem,“ komentoval rozhodnutí. Sdělil také, že se obžalovaný podobně agresivním způsobem projevoval už u prostějovského okresního soudu.

Odvolací soud Píštěkovi potvrdil desetiměsíční trest s podmíněným odkladem na dva roky za trestný čin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Navíc má podle verdiktu prvoinstančního soudu vyplatit starostce Přemyslovic Ivetě Pořízkové symbolickou částku 500 korun za způsobení nemajetkové újmy.

Je to celé kampaň, hájil se muž

Spory mezi Martinem Píštěkem, jeho otcem a vedením Přemyslovic trvají delší dobu. Zažehl je konflikt o náhradu údajné škody, kterou měla obec způsobit při bourání objektu sousedícího s domem Píštěkových na jejich štítové zdi.

„Obec má vůči mě dlouhodobou nevraživost,“ vysvětloval ve středu u soudu obžalovaný. Podle něj jsou všechna obvinění jen drby, pomluvy a manipulace, jež mimo jiné souvisejí s jeho angažováním v politické straně Motoristé sobě.

Muž nedostal léky na spaní, tak nemocnici začal vyhrožovat bombou

„Je to kampaň,“ vyjádřil se Píštěk s tím, že nikdy nikomu nevyhrožoval, a naopak čelí ze strany obce nátlaku na odprodej domu rodiny. U soudu se obhajoval sám, neboť se svým právníkem rozvázal spolupráci po předchozím prohraném soudu v Prostějově.

V jeho rozsudku stojí, že Píštěk po zasedání zastupitelstva obce, které zamítlo žádost rodiny o odškodné, navštívil jednoho ze zastupitelů a řekl mu, že pokud nebudou nároky uznány, tak „by se starostce nebo jejím dětem mohla stát nehoda“. Dotyčný to šel posléze i s Pořízkovou oznámit na policejní služebnu, žena kvůli strachu utrpěla psychickou újmu.

Je obviněn i ze zbití místostarosty

Nejde přitom o jediný konflikt ze zástupci vedení obce, kvůli němuž Píštěka řešila policie. Vyšetřuje totiž také napadení místostarosty Petra Tylšara. Píštěk ho podle policejních závěrů udeřil pěstí tak, že napadený spadl na zem, poté do něj ještě brutálně kopal.

U brněnského soudu na zmíněné vyšetřování poněkud paradoxně upozornil sám obžalovaný, který předložil usnesení o zahájení trestního řízení, podle něhož je obviněn ze spáchání trestných činů výtržnictví a násilí na úřední osobě.

Soudkyně dokument založila do spisu stejně jako jeho další důkazní materiál včetně lékařského znaleckého posudku, že zranění nebyla tak rozsáhlá, aby muž musel být v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Přestože celá záležitost nebyla předmětem jednání odvolacího soudu, Píštěk se k ní vyjádřil: „Oni to na mě zkouší. Já jsem ho nenapadl, to on napadl mě,“ zdůraznil.

