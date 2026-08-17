Přerov až do konce září zakázal kvůli suchu odběr vody z vybraných toků

Kvůli dlouhodobému extrémnímu suchu zakázal Přerov až do konce září odběr vody z vybraných toků a jejich přítoků. Pod zvýšenou ochranou je od rozhodnutí radnice tok Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky, sdělila ČTK mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Zákaz se týká celého území správního obvodu Přerov, který čítá 59 obcí. Podobnou cestou se již vydaly i další radnice v Olomouckém kraji.
"Opatření se týká všech odběrů vody, a to bez ohledu na jejich rozsah či způsob využití. Obyvatelé tak nesmějí vodu z uvedených toků používat například k zalévání zahrad a trávníků, napouštění bazénů, údržbě sportovišť ani k mytí vozidel. Zákaz dopadá jak na odběry na základě vodoprávních povolení, tak na odběry bez zvláštního technického zařízení," uvedla Ivana Hřibová z oddělení vodního hospodářství a zemědělství přerovského magistrátu.
Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. "Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit. Podle odborníků hrozí prohlubování kyslíkového deficitu ve vodě, poškození vodních organismů i narušení přirozených funkcí vodních toků," doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová. Opatření je zveřejněno na úředních deskách všech obcí , které spadají do přerovského správního obvodu.
Podobnou cestou se již vydaly také další radnice v Olomouckém kraji. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních toků zakázal odebírat povrchovou vodu například k zalévání zahrad či napouštění bazénů také Uničov na Olomoucku, radnice zákaz zdůvodnila tím, že ve vodních tocích Oskava a Oslava je průtok dlouhodobě pod hranicí sucha. Od středy minulého týdne až do odvolání platí zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a vodních nádrží v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Litovel.
Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal už na začátku července odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů či umývání automobilů. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Zákaz odebírat povrchovou vodu od července platí i na Šternbersku. Podle vodohospodářů koryta menších a drobných toků kvůli dlouhodobému suchu již zcela vyschla.