Horák se k vraždě v přerovské místní části Lověšice odhodlal 8. března ráno někdy mezi sedmou a desátou hodinou. Při výslechu na policii uvedl, že spolubydlícího nejprve zvažoval zabít sekerou, ale protože to vyhodnotil jako „hodně krvavé“ a nechtěl se ušpinit, nakonec sáhl po noži s dvanácticentimetrovou čepelí.

Sedl si obkročmo na oběť spící na zádech a zabodl jí nůž do krku. Když se jedenapadesátiletý napadený probudil, Horák přitlačil, pak zbraň vytáhl a muže dusil peřinou, dokud nepřestal jevit známky života. Bezprostřední příčinou smrti byl krvácivý šok a vzduchová embolie.

Po vraždě Horák nůž odhodil pod spacák, mrtvé tělo odtáhl do vedlejší místnosti pod okno a naházel na něj matraci, přikrývky a polštář. „Pak odešel do Přerova za matkou. Později se vrátil se, posvačil, zdříml si a následně vše zapálil, aby se zbavil těla,“ popsala státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Své motivy dnes obžalovaný u soudu nedokázal jednoznačně popsat. O staršího, zdravotně indisponovaného muže se do vraždy staral, sháněl pro něj víno a cigarety.

„Patrika jsem znal asi osm měsíců. Ze začátku jsme se nehádali, potom už každý den. On nikam nechodil, o nic se nestaral, jenom ležel, pomočoval se v místnosti. Myslel jsem, že mu pomůžu, ale přecenil jsem svoje síly. Pil jsem alkohol a skončilo to špatně,“ vypověděl.

„Věděl jsem, že se na to určitě přijde. Kdybych to nezapálil a hasiči nenašli tělo, možná bych se šel za měsíc nahlásit,“ uvedl. Proč raději drážní domek natrvalo neopustil, vysvětlil neuměl. „Kdybych odešel, tak on by tam umřel. Ale neudělal bych to já,“ řekl pouze.

Trest je na spodní hranici sazby

Státní zastupitelství s obžalovaným na začátku července uzavřelo dohodu o vině a trestu, v níž byl navržen trest vězení v délce 12 let a 6 měsíců se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle trestní sazby muži hrozilo 12 až 20 let.

Soud dohodu schválil. „Jsme přesvědčeni, že není nesprávná, a proto byla schválena. Uložený trest je sice blízko dolní hranici sazby, ale určitě není zákonná úprava nastavena tak, že se strany musí trefit do vkusu soudu, to je nesmysl,“ okomentoval to předseda senátu Vladimír Najdekr.

Kdyby se Horák hned nepřiznal, měl by soud dokazování výrazně složitější, jelikož k činu použitý nůž používali v nádražním domku různí lidé.

Soud ale o Horákově vině nepochyboval. „Že je tam i jiná neidentifikovaná DNA, zcela odpovídá historii, pohybovaly se tam i jiné osoby. Je mimo jakoukoli pochybnost potvrzeno, že obžalovaný spáchal, co je mu kladeno za vinu. Je vyloučeno, aby jinak znal přesný průběh útoku a okolností. Je tu také doznání a prohlášení viny. Má to tedy určitou hodnotu ve vztahu k ukládání trestu,“ dodal soudce.

Zmínil rovněž, že obviněný v přípravném řízení vypověděl, že zavraždit spolubydlícího ho napadlo až najednou a nešlo o dlouhodobě plánovaný čin. Na druhou stranu se nejednalo o vraždu v afektu.

Horák už měl za sebou různé prohřešky, podle soudu však ne takové, které by postupem času směřovaly k vraždě. Šlo o ohrožení pod vlivem návykové látky a s tím související maření výkonu úředního rozhodnutí či krádež s porušováním domovní svobody.

Policii na sebe upozornil sám návratem na místo

Obhajoba je s trestem spokojená. „O dohodu jsme usilovali od samého začátku trestního řízení. Klient spolupracoval a doznává se. Nejsou důvodné pochybnosti, že by to mohl spáchat někdo jiný, že by chtěl někoho krýt a podobně. Na místo činu se vrátil, protože tam přebýval, neměl kam jinam jít, a také tam byl zadržen,“ sdělil advokát Petr Caletka.

Případ z přerovské místní části Lověšice byl pro krajské kriminalisty první letošní vraždou. Policisté spolu s hasiči byli na místo přivoláni 8. března kolem půl desáté večer, kdy už byl nádražní domek v plamenech.

„Hasiči po uhašení plamenů prohledali místo činu a nalezli torzo lidského těla, případ si proto převzali kriminalisté z územního odboru Přerov. Ti zjistili, že požár byl založen úmyslně a na úmrtí člověka má podíl další osoba,“ přiblížil na jaře Radovan Vojta, náměstek krajského policejního ředitele.

Horáka dopadli kriminalisté druhý den ráno, pohyboval se totiž u místa činu a působil podezřele. Policisté ho proto zadrželi a následně zjistili, že oběť nalezenou v domku zabil on.