Zase ti bobři. Přerov trápí v další lokalitě, tentokrát kácejí na sídlišti

„Bobři se objevili u workoutového hřiště v Sokolské ulici a v blízkosti Seifertovy ulice. Okamžitě jsme kontaktovali odborníky, s nimiž jsme situaci konzultovali,“ informoval Petr Školoud z přerovského magistrátu.

„Dohodli jsme se, že část stávajících dřevin ponecháme k činnosti zvířat a část odklidíme. Nyní už probíhá instalace protiokusového oplocení, které přijde na 17 tisíc korun,“ dodal.

Výskyt bobrů u sídliště konzultovali úředníci také s pracovníky krajského úřadu. Z jednání podle radnice vyplynulo, že odlov by situaci nevyřešil. Město už má totiž zkušenost z loňského roku, kdy byl v plánu odlov u svrčovských rybníků, jež patří městu a činnost bobrů ohrožovala jejich hráze.

„Žádost o odlov na Svrčově jsme nakonec stáhli, protože by bylo možné odlovit jen několik zvířat a zbytek by tam zůstal, což by rozhodně náš problém neřešilo. A nedá se očekávat, že by u Strhance byl postup jiný,“ popsal vedoucí odboru majetku Alexandr Salaba.

Město si proto nechá škody opět zaplatit od státu. „Na začátku jara je budeme rekapitulovat a finanční náhradu chceme uplatňovat na ministerstvu financí. Stejně jsme postupovali vloni i u rybníků na Svrčově, kdy z ministerstva přišla náhrada škody ve výši 63 tisíc korun,“ nastínil náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).

„Nedá se předpokládat, že by se bobr chtěl sám odstěhovat. Pokud se pohne, tak jedině dál po toku Strhance,“ doplnil.

Bobři byli na přelomu 18. a 19. století v českých zemích vyhubeni. Díky návratovým programům na konci minulého století a důsledné ochraně ale postupně jejich populace dosáhla takové úrovně, že se z přírodních lokalit začali tlačit i do měst, kde působí škody.

Až metr dlouzí a třicet kilogramů vážící hlodavci si budují soustavy kanálů, nor a hrází. Stromy přitom nelikvidují jen k potravě. Nemohou-li si totiž vybudovat noru v podzemí, pokácí strom a jeho kmen použijí jako základ svého obydlí.