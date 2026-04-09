„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Ondřej Zuntych
  16:12
Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část Dluhonice spolu s radnicí. Chtějí tím řešit současnou nepříjemnou situaci. Vyhlíží proto výsledky měření, které by mohly přesvědčit ministerstvo dopravy. Na hluk z nových úseků dálnic upozorňuje i Bochoř nebo Krčmaň.

V prosinci otevřel poslední desetikilometrový úsek D1 kolem Přerova, a nejstarší česká dálnice je tak kompletní, což okresnímu městu výrazně ulevilo. Trasa nicméně zatížila jeho část Dluhonice, nad kterou přechází 940 metrů dlouhý dálniční most.

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který zapříčiňuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který zapříčiňuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který zapříčiňuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Lidé z Bochoře na Přerovsku upozorňují na nepříjemný hluk z nedávno otevřeného úseku dálnice D1.
Při průjezdu aut přes mostní závěr se totiž ozývají hlasité rány, což vedlo ke stížnostem a následně prověření hluku Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

„Měření se dělalo 10. března na třech kontrolních místech, výsledky zatím neznáme. Podle nich by se mělo postupovat dál na ministerstvu dopravy s žádostí o snížení rychlosti jízdy v úseku Dluhonic, dokud se definitivně nevyřeší problémy s impulzním hlukem vznikajícím od mostního závěru,“ řekl ve středu předseda výboru místní části Oldřich Boráň.

Lidem nepravidelné údery znepříjemňují život, někteří ho slyší i uvnitř domů. „Impulzní hluk je extrémně škodlivý pro lidské zdraví a obyvatelé jsou na tom hodně špatně, zejména v ulicích sousedících přímo s dálničním tělesem,“ dodal Boráň.

Mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal informoval, že výsledky měření z Dluhonic ještě nejsou k dispozici.

„Vyhodnocení výsledků očekáváme v horizontu čtyř týdnů. Na základě zjištěných dat provedeme potřebná technická opatření, současně připravujeme také další měření hluku z provozu dálnice, předpoklad provedení nejpozději do června,“ uvedlo minulý měsíc ŘSD. Hodnoty bude možné porovnat s údaji z dvou měřicích bodů u dálnice v Dluhonicích z doby před stavbou.

„Legislativa ČR není tak přísná jako jinde“

Začátkem března svolal Boráň v Dluhonicích veřejnou schůzi, kam přišli i představitelé přerovské radnice. „Stojíme za vámi, vyšli jste nám vstříc s dálnicí a my vám za město chceme pomoct,“ řekl na setkání náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Z radnice následně odešel do Prahy dopis s požadavkem na zmíněné snížení rychlosti. Resort ale také čeká na výsledky měření.

Lidé z Bochoře na Přerovsku upozorňují na nepříjemný hluk z nedávno otevřeného...

Podle Boráně jednalo ŘSD s výrobcem technologie pro mosty už v lednu, ale měření nebylo možné provést v zimě. „Naše legislativa nahrává tomu, že limity nejsou tak přísné jako v ostatní vyspělé Evropě. Teď trneme, zda to normy překročí. Jsme v situaci, kdy se všichni pohybují v legislativním rámci, nikdo nic neporušuje, ale další měsíc uplynul a lidé tam v impulzním hluku žijí dál,“ dodal předseda místního výboru.

Jako příklad, že s žádostí je možné uspět, dává obchvat Frýdku-Místku, kde je také snížená rychlost.

D1 míjí i obec Bochoř, která je od dálnice vzdálená přibližně půl kilometru. „Nejhorší je to v pracovní dny ráno. Nepřetržité hučení, hned poznáte, když je v provozu delší mezera a na chvíli to utichne. Hluk není znát jen na kraji, ale i v dědině, když jsou mezery v zástavbě,“ řekla místní seniorka, se kterou redakce mluvila. „K tomu tu máme letiště a ještě nám sem chtějí dát vlaky. Je to katastrofa, člověk si přijde jak ve vězení,“ posteskla si žena.

Obyvatelé se obrátili také na senátorku Jitku Seitlovou (KDU-ČSL) za Přerovsko, která se překračování hlukových limitů dlouhodobě věnuje.

„Dálnice je zatím v prozatímním provozu, není zkolaudována a jeví se jako nejhorší zdroj hluku. ŘSD sice slibuje, že provede měření, ale jen prozatímní. Pokud nebudou překročeny hlukové limity, které jsou ale po novele zákona velmi vysoké, tak úřady a projektanti nemají ‚oprávnění‘ budovat hlukové stěny,“ uvedla Seitlová.

Potíž je v přítomnosti různých zdrojů hluku. „Evropská směrnice říká, že se mají tyto společné hluky zohlednit. U nás zatím tohle referenční hluková laboratoř ani ministerstvo vůbec nereflektuje. Budeme jednat a zase bojovat, jako už po dlouhou dobu,“ dodala senátorka.

Rozdíl je znát i v Krčmani na Olomoucku u dálnice D55. Do konce minulého roku přes vesnici projížděla auta při cestě mezi krajským městem a Přerovem. „Doprava v obci výrazně ubyla. Je to bezpečnější a pro místní komfortnější. Bohužel z dálnice jde hluk a to i tam, kde byl předtím klid, strašně se to nese. Chceme to řešit,“ uvedla v únoru starostka Krčmaně Eva Sztwioroková (nez.).

„Měření u Bochoře je v přípravě a proběhne do letních prázdnin. U Krčmaně jsme zatím neměřili, zde to odhadem vypadá na druhou polovinu roku,“ zmínil Miroslav Mazal z ŘSD.

