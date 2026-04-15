Přerov chce vybudovat cyklostezku v intravilánu města, stát bude 35 mil.Kč

Město Přerov chystá výstavbu cyklostezky v intravilánu města. Nová trasa, bezpečná pro cyklisty, má propojit tři ulice - Šířavu, Svisle a R. Stokláskové, jde o oblast poblíž bývalé hasičské zbrojnice. Náklady radnice odhaduje na 35 milionů korun, město počítá také s dotacemi. Záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce radní předloží na zastupitelstvu 27. dubna, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. S pracemi by se mělo začít na jaře příštího roku.
"Projekt počítá s vybudováním uceleného koridoru pro cyklisty a chodce v intravilánu města. Vzniknou nové úseky samostatných i společných stezek, dojde k úpravám přidružených dopravních prostor a zvýšení bezpečnosti provozu v ulicích Šířava, Svisle, R. Stokláskové, Bří Hovůrkových a 9. května," uvedl náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).
Celková délka nově budovaných cyklostezek dosáhne 1045 metrů. Součástí stavby bude také nový přechod pro chodce v ulici Šířava a parkovací záliv v ulici Svisle s osmi parkovacími místy u atletického areálu základní školy. "Stavba zahrnuje realizaci povrchů z betonové dlažby, asfaltového betonu i mlatů, úpravy chodníků, místních komunikací a silnice I/55, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy. Projekt je rozdělen do 11 stavebních objektů, které řeší jednotlivé úseky komunikací, osvětlení i zeleň," uvedl náměstek Vladimír Lichnovský (ANO).
Kromě této plánované cyklostezky se Přerov chystá ještě v letošním roce pustit do stavby dlouho očekávané cyklostezky, která město spojí s místní částí Dluhonice. Stavba téměř kilometrového úseku téměř za 18 milionů korun je jednou z kompenzací za stavbu dálnice D1, která byla vybudována v těsné blízkosti této obce. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty povede od hlavního vstupu do areálu Prechezy až k novému nadjezdu nad železnicí v Dluhonské ulici.
Loni na podzim město také upravilo na čtyřech místech problematické přejezdy pro cyklisty; šlo o jeden z projektů, které si lidé vybrali v participativním rozpočtu.