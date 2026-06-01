Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

Autor: ČTK
  15:31aktualizováno  15:31
ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i elektronických cigaret. Vyhlášku, která má chránit děti a mladistvé před těmito látkami ve veřejném prostoru, dnes projednali městští radní. Podpořit ji ještě musí zastupitelé, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Připravovaná vyhláška reaguje na změny zákonů účinné od loňského roku, které obcím umožnily omezit užívání psychomodulačních a některých psychoaktivních látek na veřejných prostranstvích. Přerov chce nové pravomoci využít především k ochraně nezletilých. "Nechceme, aby se s užíváním těchto látek setkávali na místech, která jsou určena pro jejich každodenní pohyb a trávení volného času. Vyhláška je proto zaměřena cíleně na riziková místa a zároveň je nastavena tak, aby byla přiměřená a v souladu se zákonem," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).

Podle návrhu bude zakázáno užívání psychomodulačních a zařazených psychoaktivních látek na veřejně přístupných dětských hřištích, pískovištích a sportovištích určených dětem. Omezení se má vztahovat také na jejich okolí v okruhu 50 metrů. Stejný režim má platit u škol a školských zařízení. Součástí regulace bude rovněž zákaz kouření klasických cigaret a používání elektronických cigaret ve stejných místech.

Mezi psychomodulační látky patří například kratom a výrobky z něj. Do kategorie zařazených psychoaktivních látek spadají mimo jiné některé deriváty HHC nebo THC. Odborníci upozorňují, že jejich užívání může být spojeno s rizikem zdravotních komplikací, vznikem závislosti i nepředvídatelnými účinky na lidský organismus, zejména u mladistvých.

Přerovská radnice návrh vyhlášky konzultovala s ministerstvem vnitra, které k dokumentu nemělo žádné připomínky. Podporu mu vyjádřil také odbor sociálních věcí a školství. Bez výhrad se k návrhu postavila i městská policie, která by na dodržování pravidel dohlížela. "Vyhláška by měla nabýt účinnosti 15. dnem po svém vyhlášení," doplnila právnička města Jana Hrubá.

Podobnou cestou se vydala také prostějovská radnice. Užívání psychomodulačních a psychoaktivních látek navrhli radní zakázat úpravou vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti již v březnu.

