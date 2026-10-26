Přerov chystá advent s kluzištěm, desítky koncertů i sklářskou show

Kluziště na louce za bývalým hotelem Strojař, živou sklářskou show i desítky koncertů nabídne svým obyvatelům a návštěvníkům během adventu město Přerov. Zabruslit si budou moci lidé za doprovodu vánoční hudby již od 28. listopadu, se sezonou se kluziště rozloučí 17. ledna karnevalem na ledě, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Vánoce v Přerově oficiálně zahájí 29. listopadu rozsvícení stromu na náměstí TGM, letos jej navíc doprovodí videomapping.
První adventní neděle nabídne program také na Horním náměstí. V Galerii města Přerova bude zahájena výstava ilustrátorky a grafičky Vlasty Švejdové. "Její kresby znají generace čtenářů z pohádek, říkadel, slabikářů, čítanek a dalších dětských knih. Vedle její tvorby nebude ve vánočně laděné galerii chybět ani křehká krása skleněných ozdob. Jednotlivé stromky budou vyzdobeny v různých barevných tónech a stylech. Výstava potrvá do 17. ledna," uvedla mluvčí radnice.
Součástí tohoto adventního podvečera bude také slavnostní rozsvícení vyřezávaného betléma v mostním oblouku, požehnání adventního věnce a betléma a koncert Věžní hudby.
Horní náměstí tentýž den oživí i jedna z letošních novinek - živá sklářská show mobilní dílny ze Vsetína. "Přímo před očima lidí budou vznikat křehké ozdoby a návštěvníci se budou moci mistrů sklářů zeptat na cokoliv, co je zajímá. Kdo bude chtít, může si vyfouknout svou vlastní baňku a rovnou si ji i nazdobit," doplnila ředitelka Kulturních a informačních služeb Přerov Lada Galová.
V programu nechybí ani mikulášská zábava, v sobotu 5. prosince ji doprovodí Krampus čerti, kteří přijedou z Krkonoš. Mikulášský průvod vyrazí od zimního stadionu, na koních pojedou členové divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci, přidají se andělé z taneční skupiny Duck Beat a členové historického šermu Markus M. Otevřené ohně letos nahradí lucerny.
Novinkou letošních vánočních trhů budou nedělní odpoledne věnovaná adventnímu rozjímání. Poprvé budou moci lidé navštívit také folklorní Vánoce pod hradbami, které se připravují s Folklorním souborem Haná na neděli 20. prosince. Návštěvníci uvidí pečení bálešů, připomenou si tradiční vánoční zvyky a chybět nebude zpívání ani taneční vystoupení, doplnila mluvčí radnice.
Během adventu se na pódiu vystřídají desítky kapel a interpretů, všechny přerovské pěvecké sbory, 18 mateřských škol i všechny základní školy. Výrazný prostor dostanou především přerovští muzikanti. Mezi hosty vystoupí například zpěvák Jan Kalousek, multiinstrumentalista a dirigent Ota Balage, kapela Doctor P. P., rocková skupina Narvan nebo Tanja. "Velmi nás těší, že se povedlo dohodnout i koncert hudebníka Leeho Davisona z Oklahomy. Ten vystoupí s programem Vánoce v New Yorku, během kterého diváci uslyší známé vánoční koledy i strhující gospelové melodie," doplnil dramaturg Pavel Ondrůj.
Program potrvá stejně jako v předchozích letech až do 1. ledna. Po tradičním novoročním ohňostroji jej zakončí domácí kapela Kameron.