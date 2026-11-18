Investice za stovky milionů korun plánuje pro příští rok město Přerov. Patřit mezi ně bude vybudování dvou okružních křižovatek, přestavba bývalé hasičské zbrojnice na Šířavě, proměna vnitrobloku u Mervartovy ulice, modernizace zimního stadionu nebo přestavba restaurace Městského domu. Seznam investičních akcí budou ještě schvalovat zastupitelé, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
"Pokračovat tak má investiční tempo letošního roku, během něhož se podařilo dokončit mimo jiné rekonstrukci budovy magistrátu na náměstí T. G. Masaryka 16, cyklostezku v Dluhonicích, opravy komunikací a chodníků či proměnu veřejného prostranství v Lověšicích," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Mezi hlavní akce příštího roku patří přestavba bývalé hasičské zbrojnice na Šířavě, kde získá nové zázemí městská policie a jednotka dobrovolných hasičů. "Zakázka byla vysoutěžena za téměř 56,7 milionu korun včetně daně. Počítá se zde mimo jiné s novým výtahem, modernizací technických rozvodů, úpravou garáží a se zázemím pro psovody a čtyři služební psy," uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
Na jaře je v plánu zahájení dvou významných dopravních staveb. Na okružní se za 11,1 milionu korun přemění vytížená křižovatka ulic Hranická - Velká Dlážka - Staré Rybníky. Kruhový objezd za 26,6 milionu korun vznikne také na křížení ulic Bayerova, Šrobárova, Kozlovská a Trávník.
Proměnit se má také vnitroblok mezi Mervartovou, Fügnerovou, Tržní a nábřežím Dr. Edvarda Beneše. Kromě cesty a nových parkovacích míst projekt počítá s veřejným osvětlením, zelení, místy pro volný čas a dětskými herními prvky. Příští rok by měl přinést také rekonstrukci chladicího zařízení a ledové plochy přerovského zimního stadionu. Předpokládaná hodnota zakázky je přes 58 milionů korun bez daně.
Další výraznou investicí má být přestavba restaurace Městského domu. Modernizovat se bude restaurace, kuchyně i provozní zázemí. Předpokládaná hodnota zakázky činí zhruba 31,5 milionu korun bez daně, práce by měla začít ve druhé polovině příštího roku.
Plánované projekty budou navazovat na letošní významné investice, mezi které patří především přestavba magistrátní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16. Náklady dosáhly 435 milionů korun, město na úpravu brownfieldu získalo dotaci téměř 159,5 milionu korun. Do konce letošního roku mají být hotovy ještě další projekty. Patří mezi ně úprava náměstí Svobody, dokončují se také systém 16 inteligentních autobusových zastávek, nové školní hřiště u ZŠ Boženy Němcové či klimatizace v domově pro seniory, dodala mluvčí radnice.