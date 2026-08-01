Přerov chystá obnovu veřejného prostranství v Lýskách za 5,2 milionu korun

Přerov připravuje revitalizaci veřejného prostranství v místní části Lýsky. Projekt v odhadované hodnotě 5,2 milionu korun bez DPH zahrnuje nové chodníky, mobiliář i modernizaci veřejného osvětlení. Radní schválili zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce a zahájili výběr zhotovitele. Část nákladů pokryje dotace z evropských fondů. ČTK to sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Revitalizace se zaměří především na obnovu cest, doplnění mobiliáře a úpravu veřejného osvětlení. Nové chodníky vzniknou v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy, upraveny budou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Součástí projektu je instalace parkových laviček, lavičky se stolem, odpadkových košů, stojanů na jízdní kola či informační tabule.
Podle vedoucí odboru investic přerovského magistrátu Ivany Pinkasové jsou Lýsky další místní částí, kde město pokračuje v obnově veřejných prostranství. Radnice nyní dokončuje úpravy náměstí v Lověšicích a v dalších letech plánuje podobné projekty také v Čekyni, Újezdci a Vinarech.