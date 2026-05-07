Přerov chystá opravu venkovního plaveckého bazénu, prosakuje v něm voda

Venkovní plavecký bazén v Přerově čeká rozsáhlá oprava, důvodem jsou průsaky vody i poškozené ochozy. Radní už kvůli rekonstrukci schválili pořízení projektové dokumentace, celkové náklady zatím město nevyčíslilo. Venkovní bazén pochází z 80. let minulého století a dosud zásadní opravou neprošel. Vnitřní areál plaveckého bazénu byl zrekonstruován před třemi lety, sdělila ČTK mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Venkovní bazén má rozměry 25 krát 16,67 metru. Slouží zároveň jako závodní plavecký bazén, normy je tak potřeba zachovat. "Oprava je nutná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu bazénové vany i přilehlých ochozů - u původní železobetonové konstrukce dochází k průsakům vody do podzemních prostor, což negativně ovlivňuje stav celé stavby," uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
Ještě před přípravou samotného projektu nechalo město zpracovat studii o možných variantách opravy bazénové vany. "Zvažovaly se tři základní možnosti - keramický obklad, bazénová fólie a nerez. Jako nejvhodnější řešení do venkovního prostředí odborníci doporučili vložení nerezové bazénové vany do stávající konstrukce," uvedl primátor Petr Vrána (ANO). Toto řešení podle něj počítá s napojením na současné technologické rozvody, úpravou výšky hladiny vody i souvisejícími stavebními zásahy.
Projektová dokumentace se bude kromě samotné bazénové vany zabývat také opravou a novým vyspádováním ochozů, jejich odvodněním a hydroizolací, napojením na okolní komunikace a instalací nového zábradlí po obvodu terasy. Součástí projektu bude i odstranění vstupního přístřešku do kryté části bazénu. "Zakázka bude realizována přímým oslovením projektanta Michala Pospíšila, který má s přerovským plaveckým areálem dlouhodobé zkušenosti," uvedla mluvčí radnice. Dodala, že projektant se dlouhodobě specializuje na bazénové stavby po celé České republice.
Přerovský plavecký areál byl vybudován v roce 1978. Venkovní bazén byl postaven o něco později, na začátku 80. let. Od té doby procházel jen drobnými opravami. Oproti tomu vnitřní padesátimetrový bazén prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2023; důvodem byla netěsnost bazénové vany, mikrotrhliny a úniky vody. Celkové náklady dosáhly přibližně 30 milionů korun.