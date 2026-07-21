Přerov dobudoval další hřiště s vodními prvky, je v sídlištním vnitrobloku

Veřejná prostranství v Přerově zdobí druhá vodní zahrada. Hřiště s vodními prvky nechalo město vybudovat za 3,7 milionu korun ve vnitrobloku u ulic Bří Hovůrkových a Svisle. Hřiště je už dokončené, do užívání bude předáno ve čtvrtek, sdělili ČTK zástupci radnice. Inspirací pro nové vodní hřiště bylo obdobné zařízení otevřené předloni na sídlišti v Sokolské ulici. Dešťová zahrada, kterou tvoří zábavní vodní prvky, se tehdy setkala s úspěchem u dětí i rodičů.
Ve vnitrobloku sídliště přeměnili architekti dříve nevyužívanou plochu na moderní prostor určený pro hru, odpočinek i setkávání. Dominantou je soustava vodních struh doplněná interaktivními prvky, mezi nimiž nechybí stavidla, žlaby, vodní kola či mostky. Děti si zábavnou formou vyzkoušejí principy proudění vody a mohou samy ovlivňovat její tok. "Chtěli jsme vytvořit prostředí, které děti potěší a současně bude mít i vzdělávací hodnotu. Vzniklo tak místo, kde mohou společně trávit volný čas celé rodiny," uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).
Stanoviště doplňují lavičky, stojany na kola, zastíněná místa k odpočinku, pítko a okrasné solitérní kameny. Polovinu nákladů město zaplatilo z krajského programu na podporu infrastruktury cestovního ruchu.
První dešťovou zahradu ve městě otevřel Přerov předloni v polovině května. Kromě zlepšení klimatu u Sokolské ulice a Velké Dlážky přinesla potěšení především dětem. Zelená oáza zabavuje od té doby děti na okraji jednoho z panelových sídlišť vodními prvky v podobě vodních pump, mlžítka, mlýnků a korýtek.
Zástupci radnice již dříve uvedli, že po otevření vodního hřiště v Sokolské ulici začali obyvatelé městu dávat tipy, kde by mohlo vzniknout další. Navrhovaná místa prošli zástupci města a nakonec vybrali plochu v ulici Bří Hovůrkových obklopenou panelovými domy.