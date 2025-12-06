Klimatizace pro důchodce, oprava mostu i bytů. Přerov odtajnil investice na příští rok

Město Přerov vstoupí do roku 2026 s přebytkovým rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 1,574 miliardy korun a výdaji 1,573 miliardy korun. Přerovský magistrát chystá na příští rok významné investice, které by měly zlepšit kvalitu života obyvatel. Návrh rozpočtu schválila v uplynulém týdnu rada města. V pondělí 15. prosince jej musí definitivně odklepnout také zastupitelstvo.
Budova číslo 16 na přerovském náměstí T. G. Masaryka, mezi místními známá jako Emos, přestože zde už tato firma nesídlí. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

„Rozpočet je sestaven jako přebytkový, což znamená, že příjmy převyšují výdaje, a město tak pokračuje v odpovědném hospodaření. Daňové příjmy jsou rozpočtovány na úrovni 1,145 miliardy korun, což je o 122 milionů více než v předchozím roce,“ vysvětlila vedoucí odboru ekonomiky Eva Řezáčová.

„Děje se tak především díky novele zákona o rozpočtovém určení daní, která zvýšila podíl obcí na sdílených daních. Mírně se zvyšují také nedaňové příjmy, například z pronájmu bytů a nebytových prostor, z úroků nebo z výnosů finančního majetku,“ dodala Řezáčová.

Primátor města Petr Vrána (ANO) uvedl, že mezi největší investiční akce, které Přerov v roce 2026 čekají, patří nejen dokončení stavebních úprav objektu na náměstí TGM, kde vznikne magistrát.

Přerov plánuje také rekonstrukci mostu v ulici U Koupaliště v Penčicích za 12 milionů korun, instalaci klimatizace v Domově pro seniory (11 milionů korun) či modernizaci světelné signalizace na křižovatkách Kojetínská – Husova a Tržní – nábřeží E. Beneše (10 milionů korun).

Městský dům na přerovském náměstí TGM, kde se konají jednání zastupitelstva.

Město hodlá dále rekonstruovat i restaurační zařízení v Městském domě za 10 milionů korun a koupit cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů za 10 milionů korun.

Navýšené výdaje pro nepedagogické pracovníky

„Mezi další investice patří opravy volných bytů za 9 milionů korun, revitalizace veřejného prostranství v Lýskách rovněž za 9 milionů korun, okružní křižovatka ulic Hranická, Velká Dlážka a Staré Rybníky za 8 milionů korun,“ konstatoval primátor s tím, že další významné prostředky půjdou na opravy komunikací, chodníků, školních jídelen, obnovu veřejného osvětlení, bikesharing nebo klimatizaci městských jeslí.

V Přerově trestali jízdu na kole bez helmy, viníci přišli o účet na sdílená kola

Vedoucí odboru ekonomiky Eva Řezáčová doplnila, že rozpočet je sestaven s ohledem na reálné možnosti příjmů. „Snažili jsme se zohlednit nejen běžné provozní výdaje, ale také investice do rozvoje města, například do oprav komunikací, veřejného osvětlení, bytového fondu, sportovišť nebo kulturních zařízení,“ řekla.

Posíleny budou také výdaje na komunální služby, kulturu, aktivity pro seniory, prorodinné programy i komunitní centra. V důsledku změny legislativy je podle Řezáčové nutné navýšit městské výdaje na platy nepedagogických pracovníků v mateřských a základních školách a školních jídelnách.

