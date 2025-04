Přerované budou opět soutěžit v jízdě na kole, vítěze určí pravidelnost

13:27

Obyvatelé Přerova mohou opět po roce šlápnout do pedálů a jezdit do práce na kole. Vyzývá je k tomu už tradiční soutěž nazvaná Přerov jede na kole, jež se letos uskuteční posedmé. Pracovní či školní kolektivy, které pojedou za svými povinnostmi na „vlastní pohon“, se mohou do klání přihlásit do 30. dubna. Samotná soutěž proběhne v květnu.