Zeleně glazovaná kachlová kamna vytápěla třídy školy, kde Komenský učil, a přednášelo se tu z knih vázaných v kůži a se zdobným kováním. Z oken byl výhled na Bečvu. Na podlaze učebny se našla keramická kulička, s níž si zřejmě hrál některý z žáků, a také cihla s otiskem kočičích tlapek.
Bratrský dům od sousedící modlitebny, pozdějšího kostela svatého Marka, oddělovala renesanční ulička ze štětového kamene. Také té se před staletími v přerovské lokalitě Na Marku dotýkaly boty jednoho z největších učenců své doby a zakladatele moderní pedagogiky.
Místy, kudy kráčel, se dnes mohou projít i Přerované a návštěvníci města. V září uplynulo přesně deset let od chvíle, kdy archeologové zpřístupnili nový Památník jednoty bratrské v předpolí Tyršova mostu, kde mělo původně vzniknout velkokapacitní parkoviště.
„S kolegou Janem Mikulíkem jsme společně usilovali o to, aby tento prostor zůstal zachovaný pro budoucí generace a stal se součástí klidové zóny na nábřeží řeky Bečvy. Aby lidé mohli místo vnímat přesně tak, jaké kdysi bylo, a dotek historie byl co nejautentičtější,“ svěřuje se archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk, jenž za objevem stojí společně se svým týmem.
Je šťastný, že toto úsilí bylo korunované úspěchem. „Lokalitu spojenou s jednou z nejvýznamnějších postav české historie se podařilo zachránit. Bohužel Jan Mikulík zesnul již v roce 2018, ale dožil se slavnostního otevření Památníku jednoty bratrské v roce 2016,“ vzpomněl na kolegu Schenk.
Archeologický zázrak
I když byla existence bratrského sboru a bratrského domu se školou známá z nejstarších vyobrazení města Přerova, například z dobové veduty z roku 1593 od Jana Willenbergera, přesná lokalizace se stala v závěru 20. století spíše předmětem dohadů a četných diskusí mezi místními patrioty i odborníky.
Teprve archeologický výzkum z let 2012 až 2013 s konečnou platností potvrdil, že místo duchovně vzdělávacího centra se nacházelo v těsné blízkosti levého břehu řeky Bečvy. Když se archeologům podařilo odkrýt půdorys bratrské modlitebny i základy domu se školou, byl to pro ně téměř zázrak.
„Od roku 1897 zde stávala budova, která původně sloužila jako sokolovna, později kino a v 80. letech minulého století dokonce jako prodejna obuvi. Po demolici v roce 1987 tu pak dvacet let rostla jen tráva. Nikdo netušil, že se pod základy staré sokolovny mohlo něco zachovat,“ vzpomíná Schenk, jenž hned věděl, že se jedná o objev století.
„Stejně jako Britové odkryli základy domu, který před svou smrtí obýval jejich Shakespeare, my máme školu, kde pro změnu působila jedna z nejvýznamnějších osobností českých dějin – Jan Amos Komenský,“ pochvaluje si.
Unikátní je podle něj především renesanční dlážděná ulička, která je působivá a je mistrnou ukázkou umění našich předků. „Právě ulička je pro nás symbolem propojení nás, současníků a generace 21. století, s obdobím renesance a doby jednoty bratrské, kdy Přerov zažíval velký rozkvět,“ vyzdvihl Schenk.
Sultánův zlatý altun
Jak uličku postupně odkrývali, nacházeli odborníci další archeologické poklady. Kromě hliněné kuličky, kachlí a knižního kování také například zlatou minci, jež se razila v letech 1603 až 1617 v Cařihradu.
„Jde o takzvaný zlatý altun ražený za sultána Ahmeda I. Je tedy z období osmanské říše, k nám se mince dostala zřejmě v rámci obchodu v první polovině 17. století. Takových nálezů je u nás jako šafránu,“ podotkl Schenk.
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Repliky vzácných objevů si návštěvníci mohou nyní prohlédnout přímo na místě památníku. Ve výklencích na zdech nechybí panely s texty a nákresy a také model bratrského sboru a školy. Samotný půdorys modlitebny z roku 1554 je pak symbolicky vyznačený v trávě dlaždicemi.
Areál zdobí Pilíř víry, který má jako monument strhávat pohled k nebesům. Na jeho stěnách je reliéfní latinský nápis, jenž v překladu znamená „Zvítězil Beránek náš, následujme jej“ – heslo, které je historickým vyznáním jednoty bratrské.
Unikátní nálezy přerovských archeologů byly nominovány na několik ocenění a díky objevům se lokalita Na Marku nakonec dostala i na seznam kulturních památek.
Nejslavnější absolvent
Podle písemných pramenů byl nový sbor jednoty bratrské v Přerově založen na den svatého Marka, tedy 25. dubna 1554, a stal se významným místem střetávání členů jednoty, takzvaných synod. Osudnými se však kostelu svatého Marka staly požáry, první v roce 1664 a další roku 1749, kdy již svatostánek nebyl obnoven. Jeho ruiny později posloužily k opravě kostela sv. Michala na Šířavě.
Zmínka o bratrské škole se objevuje v první polovině 16. století. Právě na této škole studoval a později v letech 1614 až 1618 učil Jan Amos Komenský. Bezesporu se stal jejím nejslavnějším absolventem.
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Požár domu nakonec sežehl většinu Přerova. Včetně školy, kde učil Komenský
Archivář přerovského Státního okresního archivu Jiří Lapáček předpokládá, že Komenského pobyt v Přerově zařídil biskup jednoty bratrské Jan Lánecký. Tomu se zřejmě zalíbil osiřelý chlapec, pro něhož vybral cestu služebníka božího, jak o tom mluvil Řád jednoty.
Po nějakém čase stráveném v bratrském domě se z takových mládenců stávali po přezkoušení učedníci a přitom jim byla dávána biblická jména – v případě Jana Komenského to byl Amos.
„V Přerově strávil Komenský celkem sedm let a byly pro něj poměrně zásadní. Mohl si zde vyzkoušet, jaké je to stát za katedrou, získal první pedagogické zkušenosti i poznatky, které se týkají duchovní správy. Také tady začal psát svá zásadní díla,“ popsala již dříve pro iDNES.cz historička a kurátorka Muzea Komenského v Přerově Helena Kovářová, jež je odbornicí na Komenského život a dílo.
V roce 1618 se podle ní Komenský v Přerově poprvé oženil s Mandalenou Vizovskou – často se uvádí i jako Magdalena – se kterou měl velmi hezký vztah.
„V práci započaté v Přerově pokračoval podle ní Komenský až do konce svého života. Válečné události několikrát tragicky zasáhly do jeho života, ztratil svůj domov, rodinu i vlast. Neztrácel však naději. Usiloval o nápravu lidské společnosti, jejímž prvním krokem měla být reforma vzdělání,“ uzavřela Kovářová.