Přerov kvůli průtahům a špatné kvalitě odstoupil od smlouvy na opravu školy

Přerov odstoupil od smlouvy se stavební společností Gelius na rekonstrukci mateřské školy v Máchově ulici téměř za 14,7 milionu korun. Důvodem jsou podle radnice opakované průtahy, nedodržování harmonogramu, nerespektování pokynů a nedostatky v kvalitě provedených prací. Opravu mateřské školy dokončí jiná firma. Děti budou do té doby v náhradních prostorách. Novinářů to dnes řekl primátorův náměstek Vladimír Lichnovský (ANO). ČTK zjišťuje vyjádření společnosti Gelius.
Město uzavřelo smlouvu s firmou Gelius letos 10. června. Stavební zakázka zahrnuje opravu interiéru, elektroinstalace, rozvodů vody a sociálních zařízení. Součástí projektu je rekonstrukce střech, zateplení budovy, výměna vstupních dveří i úprava chodníků, oplocení a vstupních branek.
"Zhotovitel byl opakovaně upozorňován na nutnost dodržet termíny i požadovanou kvalitu prací. K nápravě ale nedošlo. První a druhá etapa měly být dokončeny do 16. září, v současnosti je však hotová přibližně čtvrtina celkového objemu prací. Navíc jsme zjistili také řadu kvalitativních nedostatků. Za této situace už nebylo možné ve spolupráci pokračovat," uvedl Lichnovský.
Město stavební firmu upozornilo na nedostatky v kvalitě již provedených prací. Zjistilo například nerovnosti dlažby a omítek, nerovnoměrné spáry obkladů či nevyhovující provedení zateplení atiky rovných střech. Firma podle radnice opakovaně nereagovala na záznamy ve stavebním deníku ani na upozornění týkající se požadavků bezpečnosti práce na staveništi.
Komplikace nastaly také při opravě střechy. Po odstranění střešní krytiny se ukázalo, že dřevěné trámy jsou v havarijním technickém stavu. Stavební společnost poté podle radních nezajistila dostatečně objekt proti dešti, do budovy začalo zatékat. Město muselo zajistit jiného dodavatele pro mimořádné zabezpečení a provedení nové konstrukce střechy. "Voda poškodila některé konstrukce i interiérové dveře. V průběhu stavebních prací byly poškozeny také další části objektu a došlo například k přerušení kabelu metropolitní sítě," řekla vedoucí odboru investic Ivana Pinkasová.
Radnice počínání stavební firmy vyhodnotila jako podstatné porušení smlouvy. Po doručení odstoupení od smlouvy město společnost vyzve k neodkladnému předání nedokončeného díla, aby mohlo vybrat nového dodavatele a co nejrychleji pokračovat v rekonstrukci. "Děti jsou kvůli stavebním pracím umístěny v náhradních prostorách, jejichž zajištění zároveň znamená pro zřizovatele další náklady," uvedl radní pro školství Jakub Navařík (ODS).