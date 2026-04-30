Přerov láká lékaře dotacemi a stipendii, letos vyčlení 2,4 milionu korun

Přerovská radnice znovu vyčlení 2,4 milionu korun na podporu dostupnosti zdravotní péče, která má přilákat do města nové lékaře. Peníze půjdou na tři dotační programy a jeden stipendijní, který cílí na studenty stomatologie. Všechny programy reagují na dlouhodobý problém nedostatku lékařů v ambulantní sféře a nedostatečnou kapacitu v ordinacích, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Přerov takto podporuje lékaře již pátým rokem, ne vždy úspěšně. Letošní výše dotací je stejná jako loni.
"Dotační program na podporu všeobecného praktického lékařství pro dospělé, praktického lékařství pro děti a dorost a zubního lékařství je určen lékařům, kteří na území Přerova založí novou ordinaci, rozšíří stávající praxi nebo převezmou existující ordinaci po jiném lékaři. Každý z programů má alokaci 600.000 korun, přičemž konkrétní příjemci budou vybíráni na základě bodových kritérií," řekl primátora Petr Vrána (ANO). Peníze pokryjí například vybavení ordinací, pořízení lékařských přístrojů a techniky či provozní náklady.
Přerov také vyhlásil stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů. Určen je studentům stomatologie v posledních dvou letech studia na českých vysokých školách. Stipendiem ve výši 300.000 korun ročně město podpoří dva studenty a to až po dobu dvou akademických let. "Podmínkou získání stipendia je závazek absolventa vykonávat po ukončení studia povolání zubního lékaře na území města Přerova, a to po dobu odpovídající dvojnásobku let, během nichž stipendium čerpal," uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). Žádosti mohou zájemci o dotace podávat od 29. května do 18. září.
Přerovská radnice tímto krokem podporuje lékaře už pátým rokem, ne vždy se však výzvy setkaly s úspěchem. Výši podpory město v minulých letech proto upravovalo.
Dotace původně jen pro praktické lékaře a zubaře vypsalo město poprvé v roce 2022, kdy nabídlo 200.000 korun. Nakonec tehdy podpořilo dva praktické lékaře, kteří získali v konečném hodnocení stejný počet bodů. Své ordinace otevřeli v ulici Na Odpoledni a U Výstaviště, zubaře se však najít nepodařilo. V roce 2023 částku pro dotační titul zvýšila radnice na 300.000 korun. Nikdo se však nepřihlásil. Předloni na jaře tak město příspěvek zdvojnásobilo, a možnost dotací otevřelo i pro pediatry.