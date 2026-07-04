Přerov nabídne od srpna použité věci za symbolický poplatek

Přerov otvírá recyklační místo, odkud si obyvatelé města budou moci za symbolický poplatek odnést knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Re-Use Point zahájil zkušební provoz ve sběrném dvoře Na Hrázi. Věci, které jsou stále funkční a mohou sloužit dalším lidem, mohou zájemci nosit během července, nabízeny budou od srpna. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
V červenci budou pracovníci Re-Use Pointu přijímat bezúplatně od občanů čisté, bezpečné a použitelné předměty vhodné k dalšímu využití. Výjimkou jsou elektrospotřebiče, elektronika, věci obsahující baterie, textil, obuv či čalouněný nebo rozměrný nábytek. "Přinášet lze například knihy, nádobí, dekorace, hračky, sportovní vybavení, zahradní potřeby nebo drobný nečalouněný nábytek. První měsíc provozu poslouží k vytvoření dostatečné nabídky pro zájemce," popsal ředitel Technických služeb města Přerova Tomáš Lolek.
Od 1. srpna si budou moci návštěvníci odnést vybrané předměty za symbolický manipulační poplatek. Například knihy, časopisy nebo drobné kuchyňské potřeby budou stát 20 korun, nádobí či hračky 50 korun, sportovní nebo zahradní vybavení 100 korun, jízdní kola, koloběžky nebo drobný nábytek 200 korun. "U některých atypických nebo hodnotnějších věcí může být cena stanovena individuálně," doplnila mluvčí.
Lidé musí podle zástupců radnice počítat s tím, že předáním věci do Re-Use centra se jí definitivně vzdávají. Předměty nebude možné později vyzvednout ani v případě, že o ně nebude zájem. Pokud se za jeden měsíc nenajde nový majitel, mohou být z nabídky vyřazeny a následně zlikvidovány v souladu s pravidly pro nakládání s odpady.
Aktuální nabídka věcí bude pravidelně zveřejňována na stránkách Technických služeb města Přerova včetně fotografií jednotlivých předmětů. "Zájemci si tak budou moci nabídku prohlédnout ještě před návštěvou Re-Use Pointu. Na webu zároveň najdou provozní řád, seznam přijímaných věcí i další praktické informace," doplnil jednatel společnosti Petr Měřínský.
Podobné místo je také v Olomouci, provoz zahájilo v září 2024. Centrum s názvem Druhá Dobrodruhá funguje pod vedením olomoucké charity. Projekt nabízí druhou šanci nejenom věcem, ale i lidem, kteří potřebují pomoci. Centrum je otevřené od pondělí do pátku odpoledne a v sobotu dopoledne. V říjnu 2021 otevřeli re-use centrum také v Hranicích na Přerovsku.