Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek, díky nimž mají přehled o dění ve městě. Do podoby pravidelného audio zpravodajství je převádí ze stránek radnice, informovala ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Přerov již loni na podzim zavedl na svých stránkách chatbot Ámos. Nástroj postavený na technologii umělé inteligence umožňuje návštěvníkům webu získávat přesné odpovědi na míru jejich dotazům, podobně jako je tomu u systému ChatGPT.
Městským zprávám propůjčila radnice hlas prostřednictvím umělé inteligence v těchto dnech. "Reagujeme tím na proměnu návyků - lidé chtějí mít přehled, ale ne vždy mají čas pročítat dlouhé texty. Novinka umožní sledovat dění ve městě během běžných činností, ať už jde o cestu do práce, sport nebo ranní kávu," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Základem služby je umělá inteligence, která automaticky prochází obsah městských stránek, vybírá aktuality, nové články a události z kalendáře akcí a skládá z nich přehledný audio souhrn. K dispozici je na titulní straně webu města, kde si ho lidé mohou kdykoli přehrát, a zároveň se bude publikovat na platformě Spotify. "Součástí služby je také archiv starších audionovinek, takže se posluchači mohou kdykoli vrátit k předchozím přehledům," uvedla Jana Pivodová z přerovské radnice.
Audionovinky nejsou pouhým předčítáním textu. Využívají kombinaci mužského a ženského hlasu, které spolu vedou dialog, a vytvářejí tak živější a srozumitelnější zpravodajství. Součástí je i vlastní znělka, která dává obsahu jednotnou podobu. "Významnou předností je plná automatizace - systém funguje bez nutnosti manuálních zásahů, od výběru zpráv až po jejich zveřejnění. Audio forma zároveň rozšiřuje dostupnost informací. Usnadňuje orientaci seniorům i lidem se zrakovým omezením a oslovuje také ty, kteří klasické textové kanály nesledují," doplnila mluvčí radnice.
Radnice již loni v říjnu umístila na svých stránkách chatbot, který dostal jméno po Janu Amosi Komenském, který ve městě působil. Pokud se systém na stránkách města osvědčí, plánuje město jeho nasazení i na dalších městských webech.