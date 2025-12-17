Ve městě začne platit od přelomu roku celoroční zákaz odpalování pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojů. Povoleny budou pouze při mikulášské nadílce, na silvestra a na Nový rok.
„Novoroční ohňostroj tak nebude dotčen, ale bude muset být změněno místo, protože máme nové nařízení z ministerstva zemědělství a musíme se řídit mapou určující, kde se ohňostroje odehrávat nemohou,“ uvedl primátor.
„Bohužel na našem tradičním místě se dělat nemůže, protože někde v blízkosti je údajně nahlášen chov včel, takže ohňostroj bude na střeše hotelu Strojař. Bude to tak ale možná pro diváky ještě atraktivnější,“ dodal.
Pro ohňostroj dosud město využívalo parčík u Majáku v Bezručově ulici. Z nového místa na střeše roky opuštěného devítipodlažního hotelového domu odpálí rakety 1. ledna 2026 v 18 hodin.
Městských ohňostrojů ubývá
Téma ohňostroje jeho tvůrce Pavel Novák původně vztahoval k řece Bečvě, u které salvy lidé roky sledovali. „Jedenáctiminutová podívaná nese název Vodopád. Rozhodl jsem se, že vytvořím ohňostroj, který bude jako řeka a čas,“ uvedl již dříve Novák.
Novou obecně závaznou vyhlášku, jež reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice, schválili přerovští zastupitelé v pondělí. Normu, která je šetrnější k životnímu prostředí, podpořila nadpoloviční většina zastupitelů.
Vychází z novely zákona o pyrotechnických výrobcích, která mimo jiné zakazuje odpalovat pyrotechnické výrobky kategorií F2 až F4 v okruhu 250 metrů od citlivých objektů jako jsou nemocnice, útulky a chovy zvířat či zoologické zahrady.
Město stojí novoroční ohňostroj zhruba 120 tisíc korun bez DPH, pro tvůrce jde o největší akci za rok. Přerov je v Olomouckém kraji jedním z mála měst, jež ohňostroj placený z městského rozpočtu nadále pořádá, z okresních měst je dalším už jen Prostějov.