Další rozkopané ulice. V Přerově pokračuje budování optické sítě

„Prosíme o trpělivost, protože práce přinesou Přerovanům zvýšený hluk, prašnost a nepohodlí v blízkosti jejich bydliště. Investici je ale třeba udělat i v jejich prospěch – optickou síť bude užívat až deset tisíc domácností, které získají rychlejší internet a novou nabídku televizního vysílání,“ uvedl primátor Petr Vrána (ANO).

V letošním roce se práce dotýkají třídy 17. listopadu a ulic Bří Hovůrkových, Svisle, Jasínkova, Tománkova, Interbrigadistů, Šířava, Čechova, Wurmova, Jaselská, Smetanova, Sušilova, Komenského, Kainarova.

„V roce 2026 je pak úkolem dokončit a zprovoznit úseky, kterými jsou dotčeny ulice Sušilova, Čechova, Havlíčkova, Kramářova, náměstí Svobody, Denisova, Ztracená, Nádražní, Smetanova, Komenského, Kojetínská, Husova, Škodova a Tovární,“ sdělil Václav Jahn ze společnosti, která se specializuje na výstavbu optických sítí.

Hloubka výkopů bude podle něj v rozmezí od 60 do 80 centimetrů, při pokládce do silnic od 90 do 120 centimetrů.

„Tam budou přednostně využívány řízené protlaky. V případě, že je nebude technicky možné udělat, bude trasa řešena překopem. Dále jsou v rámci výstavby budovány vnitřní rozvody v bytových a komerčních objektech, a to včetně závrtů pro budoucí možné využití nabízených služeb společnosti T-Mobile,“ doplnil Jahn s tím, že síť bude sdílena i společnostmi Cetin a Vodafone.

Po stížnostech město zpřísnilo kontroly

Zemní a výkopové práce jsou spojené s obnovou povrchů, jako je dláždění či předláždění chodníků v celé šíři, a s asfaltováním komunikací.

„Pracovníci odboru majetku budou po celou dobu místa výkopů kontrolovat. Trváme na tom, že všechny dotčené komunikace musejí být vráceny do původního nebo lepšího stavu,“ podotkl náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).

„Pod naší kontrolou je i to, aby se stavba nedotkla kořenů stromů. To všechno jsme si se zástupci společností ujasnili na schůzce, která se konala na radnici,“ dodal.

Budování optické internetové sítě není v Přerově novinkou, první etapa byla zahájena už v roce 2019 a dotkla se více než čtyřicítky ulic.

„Občané si tehdy stěžovali na rozkopané chodníky, omezení pro chodce i cyklisty a nedokonalé úpravy na dokončených úsecích. Na základě kritiky jsme nastavili zvýšený kontrolní mechanismus,“ nastínil vedoucí odboru majetku Alexandr Salaba.