Přerov chystá další oslavu pětasedmdesátníků, pozvaní by měli potvrdit účast

Ti, kteří si nechtějí nechat setkání se svými vrstevníky ujít, by měli potvrdit účast nejpozději do pondělí 3. března, a to buď telefonicky na čísle 581 268 452 nebo prostřednictvím e-mailu na adresu lenka.tomeckova@prerov.eu.

Oslavenci pozvaní na 11. března se mohou těšit na vystoupení žáků Základní školy Želatovská, hudbu kapely Harmony i setkání s představiteli města, od kterých obdrží dárek na památku. Na akci je zajištěno občerstvení a k dispozici bude také oblíbený fotokoutek.

Další setkání přerovských pětasedmdesátníků se budou letos konat 1. dubna a 7. října.