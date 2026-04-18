Přerov otevře novou dominantu náměstí TGM veřejnosti, jde o sídlo magistrátu

Přerovská radnice otevře veřejnosti novou dominantu náměstí TGM, zrekonstruovanou budovu Emos. Stane se sídlem magistrátu. Den otevřených dveří s celodenním programem se chystá na 14. května. V nadcházejících týdnech se pak do budovy začnou stěhovat úředníci. Přestavba, která představuje největší investici v novodobé historii Přerova, vyšla na více než 400 milionů korun. Město na přestavbu budovy získalo dotaci 167 milionů korun ze Státního fondu podpory investic, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
"Výsledek rekonstrukce si budou moci občané prohlédnout už ve čtvrtek 14. května, kdy se v nové budově magistrátu uskuteční den otevřených dveří. Ten potrvá od 10:00 do 20:00 a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektonickým řešením," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Součástí programu budou krátká povídání o budově, volné prohlídky jednotlivých pater s kancelářemi a jednacími místnostmi, besedy s architektem Janem Kudličkou i výstava mapující proměnu místa od prvních měšťanských domů až k současné podobě. Otevřena bude také terasa v šestém patře s výhledem na město.
Budovu již zhotovitel stavby předal městu, do konce dubna se ještě musí odstranit drobné vady a nedodělky, objekt čeká kolaudace a vybavování nábytkem. Od 21. května do 14. června se pak budou jednotlivé odbory magistrátu stěhovat z dosavadních pracovišť do nového působiště, doplnil náměstek Vladimír Lichnovský (ANO). Nejnáročnější bude přesun agend, které kromě elektronické vedou také rozsáhlou listinnou dokumentaci a které magistrát vykonává v přenesené působnosti pro celý správní obvod. Jde zejména o činnosti spojené s vydáváním osobních dokladů, cestovních pasů, řidičských průkazů a evidencí vozidel.
Po dobu stěhování tak bude podle mluvčí radnice nutné na necelé tři týdny přerušit vyřizování některých agend. O přesných termínech uzavření i znovuotevření pracovišť bude město občany s předstihem informovat. V červnu se do nové radnice přestěhuje také politické vedení města, odbor kanceláře primátora, kancelář tajemníka a odbor ekonomiky včetně agend místních poplatků. Od poloviny června tak bude v objektu pracovat přibližně 120 úředníků, kteří jsou dnes rozptýleni ve více budovách.