Přerov otevře řidičům od září nové parkoviště, pojme až 200 vozidel

Přerov nabídne od září řidičům bezplatné parkoviště s kapacitou až 200 vozidel. Je nedaleko vlakového a autobusového nádraží, v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Využít ho mohou nejen lidé, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelé dodávek. Nový prostor jim umožní dlouhodobější odstavení vozidel mimo obytné části a veřejná parkoviště, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Úprava parkovací plochy vyšla město na téměř čtyři miliony korun.
Odstavná plocha vznikla na dosud nevyužitém prostoru vedle takzvaného přerovského průpichu. "Přes den bude plocha sloužit především osobním automobilům. Díky poloze přibližně 200 metrů od vlakového i autobusového nádraží ji mohou využívat také lidé, kteří pokračují v cestě veřejnou dopravou. Město počítá rovněž se stanovištěm sdílených kol, která umožní rychlý přesun například do centra," uvedl náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).
V noci bude prostor určený především pro parkování dodávek. "Připravujeme tak řešení, které už funguje i v dalších městech a které může pomoci dostat dodávky z obytných ulic," doplnil náměstek na sociální síti.
Součástí projektu je také nová branka, která usnadní průchod pěším. "Vzniku parkovací plochy předcházelo odstranění náletových dřevin a dalších porostů, úprava a srovnání terénu i jeho zhutnění. Součástí stavby bylo zpevnění povrchu asfaltovým recyklátem, nové oplocení, technická infrastruktura a deset lamp veřejného osvětlení. Areál bude monitorován kamerovým systémem, který zvýší bezpečnost zaparkovaných vozidel a zároveň pomůže zabránit dlouhodobému odstavování nepojízdných aut či vraků," doplnil Petr Školoud z přerovského magistrátu.
Náměstek Navrátil doplnil, že město jednalo také s majitelem sousedních pozemků o možnosti využití jeho plochy. Přístup od průpichu by byl pro řidiče i pěší totiž výrazně pohodlnější než současné napojení ze Škodovy ulice. "Majitel má se svými pozemky vlastní záměry, které samozřejmě respektujeme. Tím ale rozhodně nekončíme. Budeme dál hledat cestu, jak přístup do budoucna zlepšit," dodal Navrátil.