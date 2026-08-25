Přerov plánuje modernizaci zimního stadionu za více než 70 milionů korun

Přerovský zimní stadion čeká rozsáhlá modernizace. Přerovští radní schválili záměr vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci chladicího zařízení a ledové plochy. Investice v hodnotě přes 70 milionů korun má zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz stadionu. Novinkou by mělo být i vytvoření nové víceúčelové plochy pro letní sporty, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Do stadionu město investovalo již před třemi lety, tehdy se práce zaměřily na zázemí pro sportovce.
"Součástí projektu bude kompletní výměna stávající chladicí technologie. Původní zařízení nahradí moderní systém s novými kompresory a rozvody chladiva. Rekonstrukce zahrne také novou zásobníkovou nerezovou nádrž na vodu, čerpadla, armatury, výměnu elektroinstalace a měření a regulace," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Významnou proměnou podle zástupců radnice projde i samotná ledová plocha. Současný povrch bude nahrazen novým, včetně moderních bezpečnostních mantinelů s nastavitelnou pružností a nově řešených hráčských prostorů. "Projekt navíc počítá s vytvořením víceúčelové plochy, která umožní po skončení zimní sezony využití stadionu také pro letní sporty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona 2027/2028," doplnil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
Zimní stadion je v Petřivalského ulici, využívá ho hokejový klub HC Zubr Přerov i obyvatelé města. Kapacita stadionu je 3000 diváků. Stadion se začal budovat na jaře roku 1969 a otevřen byl v listopadu 1971. V roce 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která tehdy zahrnovala opravu tribun, zázemí pro diváky či novou technologii a vyšla zhruba na šest desítek milionů korun. Tehdejší rekonstrukce a její vícepráce byla jedním z důvodů, proč bylo několik let stíháno tehdejší vedení radnice, nakonec však byli všichni obžaloby zproštěni.
Před třemi lety byla dokončena na stadionu rekonstrukce šaten a zázemí pro hokejisty i trenéry za 29 milionů korun.