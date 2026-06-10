Přerov pokračuje v modernizaci školních jídelen, na řadě jsou další dvě

Přerov pokračuje v rozsáhlé modernizaci školních jídelen, po provozovnách v Kratochvílově ulici a na Trávníku, kde loňská investice přesáhla 18 milionů korun, projdou rekonstrukcí jídelny v ŽS Velká Dlážka a v ulici Za Mlýnem. V obou případech jde o komplexní úpravy gastro provozu, které zahrnují stavební práce i pořízení nového technologického vybavení kuchyní. Investice vyjde na 15,5 milionu korun, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Projekt platí ze svého rozpočtu město, na akci také čerpá evropské dotace. "Cílem těchto investic je modernizace školních kuchyní tak, aby odpovídaly současným hygienickým i energetickým standardům a zároveň zlepšily pracovní podmínky zaměstnanců i kvalitu poskytovaných služeb," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Stavební část zahrnuje úpravy prostor, nové rozvody vzduchotechniky či výměnu elektroinstalace. "Na Velké Dlážce vyjde tato část přibližně na 4,3 milionu korun včetně daně, v případě jídelny Za Mlýnem zhruba na 5,4 milionu korun s daní,“ uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). Akce počítá i s novým kuchyňským vybavením v hodnotě zhruba tří milionů korun pro obě školy. Součástí dodávek budou například konvektomaty, multifunkční pánve, myčky nádobí nebo digestoře.
Rekonstrukce jídelen je naplánována na letní měsíce, aby byl zásah do provozu škol co nejmenší. I tak se částečně strávníků dotkne. "Na Velké Dlážce začne příprava v polovině června, staveniště bude předáno 24. června a hotovo má být přibližně do poloviny září. Po dobu rekonstrukce bude stravování žáků zajištěno v jídelně v Kratochvílově ulici, senioři mohou využít provozovnu Svisle. Pro ostatní strávníky bude dostupné náhradní stravování i v dalších jídelnách," uvedl radní pro školství Jakub Navařík (ODS).
Jídelna Za Mlýnem se začne vyklízet na konci června, stavbaři prostory převezmou 30. června a práce mají dokončit na konci září. Žáci budou využívat náhradní výdejnu přímo v budově školy, kam se bude strava dovážet. Vaření pro mateřské školy převezmou jiné městské provozovny bez dopadu na jejich provoz, doplnila mluvčí radnice.
Loni v létě už prošly rekonstrukcí v Přerově dvě největší školní jídelny - v Kratochvílově ulici a na Trávníku. Jen jídelna v Kratochvílově ulici denně vydává až 2000 jídel. Investice přesáhla 18 milionů korun, další dva miliony byly určeny na nové mrazicí a chladicí boxy. Město na akci získalo z evropských dotací 7,9 milionu korun.
Školní jídelny jsou součástí Zařízení školního stravování Přerov, které dodává jídlo i do všech místních mateřských škol, klientům Sociálních služeb města Přerova a také veřejnosti. Veškeré stravovací služby pro 7120 strávníků zajišťuje kolem 85 zaměstnanců.