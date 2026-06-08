Přerov poskytne dotaci 5,6 milionu korun na odhlučnění estakády na D1 u Dluhonic

Přerov se rozhodl poskytnout Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dotaci 5,6 milionu korun na úpravu estakády na dálnici D1, která po otevření zatěžuje hlukem obyvatele přerovské části Dluhonice. O uvolnění částky rozhodli radní, schválit ji musí ještě zastupitelé, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na úpravu mostních závěrů, odkud se pronikavý zvuk ozývá, se město rozhodlo přispět poté, co měření hluku prováděné ŘSD neprokázalo překročení povolených limitů.
Na problém upozorňují obyvatelé Dluhonic od prosincového otevření posledního úseku dálnice D1. Pronikavý hluk se nese hlavně při přejezdu aut přes mostní závěry, které překrývají spáru mezi nosnou a opěrnou konstrukcí mostu. Místní zvuk popisují jako výrazné, nepravidelné rány připomínající výstřely nebo údery kladivem. Obtěžující jsou hlavně v noci.
S ohledem na výsledky měření hluku, který podle metodiky ŘSD nepřekračuje limity, nemůže majitel stavby investici zaplatit ze svého. "Naměřené hodnoty sice nepřekračují stanovené limity, podle místních však hluk zůstává výrazně obtěžující. Město se proto rozhodlo hledat cestu, jak negativní dopady na každodenní život v lokalitě zmírnit," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Na veřejných setkáních občané Dluhonic opakovaně popisovali dopady hluku na každodenní život, od narušeného spánku přes únavu až po dlouhodobý stres. "Připravované opatření se proto soustředí na úpravu samotného mostního závěru, kde hluk vzniká nejintenzivněji. Technické řešení má omezit rázové účinky při přejezdu vozidel a tím i nepříjemné zvukové projevy. Realizaci zajistí Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník dálniční stavby," uvedl vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala.
Podle primátora by problém mohlo vyřešit technické řešení v podobě speciálního rukávu. "Pod těleso dálnice, pod dilatační mezeru, se namontuje rukáv, který sníží podle expertů dálnic o více než 50 procent hlučnost zvuku, který se odráží dovnitř pod dálnici," popsal již dříve na dotaz ČTK primátor připravovanou technologii.
Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala po 20 letech příprav a soudních sporů v prosinci 2022 a stála téměř sedm miliard korun. Dokončena byla loni v prosinci, o tři měsíce dříve oproti plánu.