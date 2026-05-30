Přerov poskytne hasičům milion na pořízení moderního diagnostického zařízení

Přerovští hasiči získají moderní diagnostické zařízení pro testování dýchací techniky a ochranných prostředků. Takzvaná dynamická stolice simuluje činnost lidských plic a umožňuje detailní kontrolu dýchacích přístrojů, plynových masek i protichemických ochranných obleků. Při práci v zakouřeném prostředí, při zásazích u chemických havárií nebo úniků nebezpečných látek je spolehlivost těchto prostředků pro hasiče klíčová. Přerovská radnice jim na zařízení chce přispět milionem korun, sdělila ČTK mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
"Dynamická stolice umožňuje simulovat reálnou dechovou zátěž a prověřit vybavení v podmínkách, které odpovídají skutečnému nasazení. Současně dokáže přesně identifikovat případné závady jednotlivých komponent, čímž výrazně přispívá k prevenci selhání techniky," uvedl vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení města Tomáš Staněk.
Moderní zařízení pracuje v automatickém režimu, což znamená, že při testování eliminuje vliv lidského faktoru. Výsledky měření jsou tak přesnější a spolehlivější než u starších metod. "Využití nachází i při kontrole těsnosti přetlakových protichemických obleků, které hasiči používají při zásazích v extrémně toxickém prostředí. Tyto ochranné prostředky byly v minulosti nasazeny například při zásahu u úniku benzenu po železniční havárii v Hustopečích nad Bečvou," podotkla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Havárie se stala loni v únoru, tuny toxické látky unikly po vykolejení a následném požáru cisteren.
Podporu ve výši milionu korun na dynamickou stolici již schválili přerovští radní, potvrdit ji ještě musejí zastupitelé, kteří se sejdou v červnu. "Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i pro obyvatele, kterým v kritických situacích pomáhají," doplnil primátor Petr Vrána (ANO). Město profesionální hasiče podpořilo již v minulosti, například v roce 2023 Přerov poskytl čtvrt milionu korun na pořízení velkoobjemové požární nádrže pro místní stanici.