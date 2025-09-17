Sabotáž na dostavbě D1. Někdo ničí odvodnění potoka, pod mostem je laguna

Nečekané problémy musí řešit pracovníci stavební firmy, která nyní dostavuje poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na jednom z míst někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, který teče pod nově zbudovaným mostem, a způsobil také další škody.

Zástupci stavební firmy Strabag o nečekaném problému v uplynulých dnech informovali okolní obce a některé z nich poté o dění referovaly na svém webu nebo facebookové stránce.

„Dochází k opakovaným sabotážím provizorního odvodnění potoka Mlýnský náhon, kdy je většinou přes víkend znemožněn odtok vody provizorním zatrubněním a dochází k vytvoření laguny. V minulosti to byly kameny nebo hlína, nyní překližka,“ popsala firma.

U nově zbudovaného dálničního mostu posledního chybějícího úseku D1 poblíž Přerova někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, kvůli čemuž došlo k zatopení prostoru a poškození díla. (září 2025)
Výsledkem je podle ní zatopení prostoru pod mostem a znehodnocování díla. „Kromě toho dochází k mechanickému rozebírání již zhotovených kamenných dlažeb, ručnímu prokopání ochranných hrázek a záměrnému vypuštění vody do prostoru staveniště,“ doplnili zástupci Strabagu.

Most, kde ke škodám dochází, stojí mezi obcemi Věžky, Horní Moštěnice a přerovskou místní částí Lověšice. Firma v rozeslaném sdělení zmiňuje, že škody způsobují „pravděpodobně odpůrci stavby“.

„Děje se tak výlučně pod stavebním objektem 204, ale možná proto, že Moštěnka ani Svodnice (další blízké vodní toky přemostěné novou dálnicí, pozn. red.) svým průtokem a již zhotovenými vysokými břehy ucpání takto jednoduchým způsobem neumožňuje,“ podotkl Petr Černík, ředitel stavby dálničního úseku Říkovice – Přerov.

V blízkém propustku pod tratí někdo udělal hráz

Ten varuje, že místo bude nově monitorováno a záležitost oznámena policii, neboť škody vznikají kromě stavební firmy rovněž majiteli přilehlých zemědělských pozemků.

„Děje se to už několik týdnů, naposledy o tomto víkendu. Nejde o žádné malé akce, odhadl bych to na celodenní práci pro dva lidi. Rozhodně to nevypadá, že by si tam jen hrály děti nebo něco podobného. Neohrožuje to termín uvedení dálnice do provozu, most už stojí, ale součástí projektu je revitalizace koryta Mlýnského potoka a tu to zdržuje,“ shrnul Černík.

Mluvčí Strabagu Edita Novotná na dotaz iDNES.cz uvedla, že podobné úmyslné škody při výstavbě dálnice nepamatuje. „V minulosti se stalo, že v některých prakticky hotových úsecích, které ale nemohly být z nějakého důvodu hned otevřeny, došlo například ke krádeži svodidel. Ale nyní popsanou situaci si nevybavuji,“ nastínila.

Stavba poslední, desetikilometrové části D1 od Přerova k Říkovicím začala předloni v lednu a bude stát téměř sedm miliard korun. První auta na ni vyjedou 19. prosince, termín se podařilo zkrátit oproti původnímu harmonogramu zhruba o tři měsíce.

V oblasti už nicméně policie řešila nepovolenou úpravu propustku pod železniční tratí u Lověšic. Někdo zde načerno vytvořil improvizovanou hráz, kvůli níž došlo ke zvýšení hladiny a při větších deštích pak docházelo k zaplavení blízkých zahrádek.

„Zhruba dva roky zápasíme s tím, že vandalové ucpávají potok pod dráhou a stavějí si tu hráz. Dříve ji stavěli z kamení a hlíny, ale teď to dokonce zabetonovali. Když více zaprší, voda se rozlije do okolí a máme plné sklepy,“ vylíčil v červenci jeden z místních zahrádkářů Jan Macúch pro server Denik.cz.

